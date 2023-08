Jude Bellingham: Kurios! Ex-Star geht nach BVB-Abgang plötzlich drastischen Schritt

Jude Bellingham bereitet sich aktuell mit Real Madrid auf die kommende Saison 2023/24 vor. Die Königlichen absolvieren ihr Trainingslager in den USA, wo auch einige Testspiele gegen Top-Teams ausgetragen werden.

Doch noch bevor die neue Spielzeit beginnt, will Neuzugang Jude Bellingham wohl einen drastischen Schritt gehen. Real Madrid wird diese ungewöhnliche Maßnahme aber freuen.

Jude Bellingham: Ex-BVB-Star will drastischen Schritt gehen

Für 103 Millionen Euro hat Real Madrid Jude Bellingham verpflichtet. Schon vor Saisonbeginn begeistert der 20-Jährige die Fans. In den bisherigen Testspielen in den USA zeigt der Neuzugang mit seiner Klasse, warum die Königlichen so viel Geld auf dem Tisch gelegt haben.

Nun greifen der spanische Rekordmeister und der ehemalige Profi von Borussia Dortmund aber wohl zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Damit das Mega-Talent nicht in die Kategorie der Nicht-EU-Profis im Kader der Madrilenen fällt, hat der Engländer jetzt einen irischen Pass beantragt. Das berichtet die spanische Tageszeitung „Marca“.

Der Grund dafür ist, dass die spanischen Vereine nur drei Kaderplätze pro Spieltag an nicht-europäische Spieler vergeben dürfen.

Warten auf Bestätigung der irischen Botschaft

Da die Großeltern von Jude Bellingham väterlicherseits aus Irland stammen, ist es für den Ex-BVB-Star möglich, den Pass dort zu beantragen. Im Gegensatz zur italienischen Serie A gelten in LaLiga seit Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union (EU) britische Profis nicht mehr als Europäer. Laut der „Marca“ warte der Mittelfeldspieler derzeit noch auf die Bestätigung der irischen Botschaft, dies gelte aber als reine Formsache.

Mit Vinicius Junior, Eder Militao, Rodrygo, Reinier, Valverde und Bellingham hat Real Madrid derzeit sechs nicht-europäische Spieler. Allerdings haben Vinicius, Militao, Rodrygo und Valverde dazu noch einen spanischen Pass und würden damit die Regelung umgehen. Das will der Traditionsverein nun auch mit Bellingham. Der Youngster wird aber wie gewohnt weiterhin für die britische Nationalmannschaft auflaufen.

Apropos Reinier: Der junge Brasilianer, der ebenfalls für den BVB unter Vertrag stand, wird wohl nicht bei den Madrilenen bleiben und in diesem Sommer den Verein noch verlassen. Wohin es für ihn geht, ist aktuell unklar.