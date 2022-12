Jude Bellingham: Transfer-Pläne enthüllt! Top-Klub geht jetzt richtig in die Offensive

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass hinter Jude Bellingham zahlreiche Top-Klubs her sind. Der BVB-Star zeigt mit seinen 19 Jahren schon, was für ein Talent er hat. Sowohl bei Borussia Dortmund als auch in der englischen Nationalmannschaft ist der Youngster aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Ob Jude Bellingham auch nach dem Sommer 2023 noch beim BVB sein wird, ist zu bezweifeln. Der Engländer ist heiß begehrt. Zu den ganz großen Interessenten gehört Real Madrid. Jetzt wurden Transfer-Pläne des spanischen Rekordmeisters enthüllt, der den Mittelfeldspieler unbedingt verpflichten möchte.

Jude Bellingham: Transfer-Pläne enthüllt

Die nächsten Monate werden interessant. Was macht Jude Bellingham? Für welchen Klub wird er sich entscheiden? Wie viel Ablöse bekommt Borussia Dortmund für den Youngster? Diese Fragen stellen sich aktuell viele Fußball-Fans. Das England-Juwel gehört momentan zu den heißesten Transfer-Personalien. Der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid gehören zu den wohl größten Interessenten, die Bellingham um jeden Preis haben wollen.

Real Madrid hat sich bereits intensiv in Stellung gebracht und geht jetzt wohl richtig in die Offensive. Einem Bericht des gut informierten spanischen Radio-Senders „CadenaSER“ zufolge planen die Königlichen einen Vorstoß im Verhandlungs-Poker um den BVB-Star.

Borussia Dortmund kündigte zwar an, zu Beginn des Jahres über dessen Zukunftspläne sprechen zu wollen, aber Real möchte den Transfer bis dahin schon durchhaben. In der ersten Januar-Woche 2023 wollen Verantwortliche des spanischen Meisters mit den Dortmunder Bossen in Kontakt treten und über Bellingham verhandeln.

Real Madrid will Bellingham um jeden Preis

Dabei plant der spanische Rekordmeister, ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro für Bellingham abzugeben. Doch damit soll es nicht enden. Weil in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich höhere Ablösesummen in den Medien herumkursierten, denken die Verantwortlichen auch über ein Art-Tauschgeschäft nach. So sollen beispielweise die Offensivkräfte Eden Hazard oder Brahim Díaz, der aktuell für den AC Milan spielt, zum BVB wechseln. Noch ist unklar, ob Dortmund sich auf solch eine Variante einlässt.

Dem Bericht des Radio-Senders nach soll Bellingham in Madrid einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Dabei winken ihm rund zwölf Millionen Euro pro Jahr – das wären acht Millionen mehr, als er aktuell in Dortmund verdient. In dem möglichen Vertrag des Traditionsvereins soll außerdem eine verpflichtende Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro eingebaut werden. Damit sollen künftige Abwerbeversuche von anderen Klubs abgeblockt werden.