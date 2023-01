Jude Bellingham: Dieser BVB-Transfer könnte die Poker-Karten neu mischen

Er sieht nicht nur aus wie sein Bruder, sondern hat auch genauso viel Talent. Nach Jude Bellingham bemüht sich Borussia Dortmund auch um Jobe. Und offenbar ist der BVB derzeit auch der Favorit auf den Zuschlag.

Kann Borussia Dortmund den nächsten Bellingham an Land ziehen? Damit würde man nicht nur einen weiteren Rohdiamanten holen. Auch im Poker um Superstar Jude könnte der Transfer die Karten neu mischen.

Jude Bellingham: Borussia Dortmund Favorit bei Bruder Jobe

Dass der BVB ein Auge auf Jobe Bellingham geworfen hat, ist längst ein offenes Geheimnis. Bei Birmingham City tritt der 17-Jährige in die riesigen Fußstapfen seines großen Bruders, ist im blutjungen Alter bereits Profi mit regelmäßigen Einsätzen und gilt ebenfalls als großes Juwel.

Immer mehr kristallisiert sich nun aber heraus: Borussia Dortmund ist auch der Favorit auf eine Verpflichtung des zweiten Bellingham. Mehrere Medien in England berichten, dass die Westfalen im Poker die Nase vorn haben. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich ist unter den Bewerbern mit Newcastle United auch ein stinkreicher Klub aus der Heimat des Talents.

Jobe Bellingham spielt (noch) bei Birmingham City. Foto: IMAGO/PA Images

BVB: Jobe als Argument für Jude?

Jobe Bellingham wäre für Schwarzgelb nicht nur der nächste Talent-Coup. Er könnte sich gleich doppelt bezahlt machen – nämlich auch als Argument für den großen Bruder. Aktuell scheinen die Chancen auf einen Verbleib von Jude Bellingham nicht sonderlich gut zu stehen. Zu groß und zahlungskräftig ist die Konkurrenz.

Mehr aktuelle News:

Doch geht Jude wirklich, wenn gleichzeitig sein kleiner Bruder kommt? Der Schritt weg vom BVB dürfte ihm zumindest deutlich schwerer fallen. Auch, weil seine Mama Denise dann wohl in Dortmund bleiben würde, um bei Jobe zu sein. 2020 begleitete sie Jude nach Deutschland und ist die wohl wichtigste Person in seinem Leben. Noch immer wohnen beide zusammen in Dortmund.