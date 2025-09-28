Jobe Bellingham plötzlich im Fokus: Er ist auf die BVB-Fans angewiesen

Für 30 Millionen Euro wechselte Jobe Bellingham in diesem Sommer zum BVB. Nach einer überragenden Saison beim englischen Zweitligisten Sunderland tritt er nun in die Fußstapfen seines Bruders.



Beim BVB konnte Jobe Bellingham in den ersten Saisonspielen allerdings noch nicht richtig durchstarten. Zeit dafür bleibt dem 19-Jährigem jedoch allemal. Trotz allem könnte ihm jetzt eine große individuelle Auszeichnung winken – und die BVB-Fans spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Bellingham kann Auszeichnung gewinnen

Nach seinem Saisondebüt gegen St. Pauli, bei dem er bereits zur Halbzeit ausgewechselt wurde, startete Bellingham in den letzten drei Spielen gegen Heidenheim, Wolfsburg und Juventus Turin lediglich von der Bank. Für einen 19-Jährigen in seiner ersten Saison in einer europäischen Top-Liga ist dies durchaus nachvollziehbar – es bleibt eine wichtige Eingewöhnungszeit.

Trotzdem könnte Bellingham bereits eine große Auszeichnung feiern. Der BVB-Youngster wurde für den „Golden Boy Web“-Award 2025 nominiert. Neben ihm stehen mit Can Uzun und Tom Bischof zwei weitere Bundesliga-Talente auf der Liste, ebenso wie elf weitere aufstrebende Nachwuchsspieler.

BVB-Youngster auf Fans angewiesen

Der Award ist jedoch nicht auf die Bundesliga beschränkt. Spieler wie Lamine Yamal, Desire Doue, Kenan Yildiz oder Arda Güler sind ebenfalls nominiert. Damit hat Bellingham starke Konkurrenz – dennoch kann er sich Chancen ausrechnen.

Denn die Gewinnerwahl liegt diesmal ganz in den Händen der Fans. Anders als bei vielen anderen Auszeichnungen entscheidet hier ausschließlich die Community über den Sieger. Die BVB-Fans können ihrem Talent also entscheidend helfen und ihn zum Sieger küren. Ein Gewinn des Preises könnte nicht nur Jobe Bellinghams Ansehen steigern, sondern ihm auch einen Schub für sein Selbstbewusstsein auf dem Platz geben.