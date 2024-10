Jamie Gittens: Jetzt ist es offiziell – BVB-Star erreicht die Nachricht

Dass Jamie Gittens zu den größten Talenten im europäischen Fußball gehört, ist schon länger klar. Nun hat es der BVB-Star allerdings auch schwarz auf weiß. Er wurde für einen besonderen Preis nominiert.

Jamie Gittens von Borussia Dortmund gehört zu den 25 besten U21-Spielern Europas. Die italienische Zeitung „Tuttosport“ wählte ihn in den engeren Kandidatenkreis für den „Golden Boy“-Award.

Jamie Gittens für „Golden Boy“ nominiert

Mario Götze, Erling Haaland, Jude Bellingham – diese drei Spieler, die in Diensten von Borussia Dortmund standen, haben den „Golden Boy“-Award bereits gewonnen. Bellingham räumte den Titel 2023 als Letzter ab. Aber auch absolute Superstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappe oder Wayne Rooney sind Titel-Träger der Trophäe, die inzwischen seit 2003 jährlich vergeben wird.

+++ Borussia Dortmund: Sahin enthüllt geheime Guirassy-Absprache! BVB versucht alles +++

Im Rennen für die diesjährige Trophäe ist nun wieder einmal ein Dortmunder: Jamie Gittens hat es auf die Shortlist des „Golden Boy“ geschafft. Das gab die italienische Tageszeitung „Tuttosport“ am Donnerstagabend (17. Oktober) bekannt.

Neben Gittens sind folgende 24 Spieler nominiert: Lamine Yamal (FC Barcelona), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Alejandro Garnacho (Manchester United), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Savio (Manchester City), Rico Lewis (Manchester City), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jorrel Hato (Ajax Amsterdam), Leny Yoro (Manchester United), Kenan Yildiz (Juventus Turin), Christhian Mosquera (FC Valencia), Adam Wharton (Crystal Palace), Arda Güler (Real Madrid), Mathys Tel (FC Bayern München), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Samuel Omorodion (FC Porto), Wilson Odobert (Tottenham Hotspur), Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon), Endrick (Real Madrid), Eliessse Ben Seghir (AS Monaco), Samuel Mbangula (Juventus Turin).

Das könnte dich auch interessieren:

Yamal ist Top-Favorit

Gittens sorgte bei Borussia Dortmund in dieser Saison mit vier Toren und zwei Vorlagen in neun Spielen für mächtig Aufsehen. Große Chancen auf den Titel wird er aber wohl nicht haben. Dieser dürfte mutmaßlich an Europameister Lamine Yamal gehen.