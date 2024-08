Jadon Sancho verkündet bittere Nachricht – „Es tut mir leid“

Beim Premier-League-Auftakt fehlte Jadon Sancho im Kader von Manchester United. Der Ex-BVB-Star ist zwar von Trainer Erik ten Hag begnadigt worden, ein Abgang ist aber nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario.

Aktuell muss sich Jadon Sancho allerdings nicht nur mit der Suche nach einem neuen Verein beschäftigen. Der 24-Jährige hat Ärger wegen eines seiner Social-Media-Kanäle. Deshalb wendet er sich nun erneut an seine Fans.

Jadon Sancho: TikTok-Account gehackt

Schon Anfang August hatte Sancho die bittere Nachricht verkündet: Sein TikTok-Account ist gehackt worden. Er selbst hat keinen Zugriff mehr auf den Account – und das hat sich bislang auch noch nicht geändert.

Am Samstagabend (17. August) wendete er sich erneut via Instagram-Story an seine Fans. „Leute, mein TikTok ist immer noch gehackt! Ich bin es nicht!“, schrieb Sancho und erklärte: „Ich arbeite gerade daran, den Account wiederzubekommen.“

Und weiter teilte er mit: „Es tut mir leid, wenn ihr irgendwelche komischen Nachrichten bekommt!“ Offenbar verschicken die Hacker Nachrichten an andere Accounts. Der Inhalt ist allerdings nicht bekannt.

Sancho vor Wechsel zu Paris Saint-Germain?

Priorität dürfte bei Sancho allerdings aktuell nicht sein gehackter TikTok-Account haben, sondern vermutlich die Suche nach einem neuen Verein. Der Flügelstürmer, der in der Rückrunde per Leihe für den BVB spielte, soll Manchester United in diesem Sommer endgültig verlassen.

Zuletzt galt vor allem Paris Saint-Germain als heißer Kandidat (Hier mehr!). Eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht war im Gespräch. Seit neustem wird aber auch über einen Wechsel zum FC Chelsea spekuliert.