Jadon Sancho: Heftige Kritik! Ex-BVB-Star kommt in Manchester nicht an – „Spiel richtigen Fußball“

Es hätte alles so schön sein können. Nach über einem Jahr erfüllte sich Jadon Sancho endlich seinen Traum und wechselte von Borussia Dortmund zu Manchester United.

Bei den „Reds“ wurde Jadon Sancho als Königstransfer gefeiert. Doch rund zwei Monate nach seinem Wechsel ist von der Euphorie nicht viel übrig geblieben. Nun sieht sich der Ex-BVB-Kicker erneut scharfer Kritik ausgesetzt.

Jadon Sancho: Ex-Profi giftet wegen Sanchos Spielweise

Es ist ein ungewohntes Bild. Während Sancho in Dortmund Woche für Woche fleißig Scorerpunkte sammelte, ist sein Konto beim englischen Rekordmeister noch immer komplett leer. Weder in der Liga noch in Champions League oder Pokal steuerte er bisher etwas Zählbares bei.

Das ist Jadon Sancho:

Geboren am 25. März 2000 in London

Begann seine Jugendkarriere zunächst beim FC Watford

2015 ging er zu Manchester City

Weil ihm dort die Perspektive fehlte, erhielt der BVB 2017 den Zuschlag

Knapp acht Millionen Euro überwies Dortmund an die Citizens

In Dortmund gelang ihm der große Durchbruch, er wurde zu einem der begehrtesten Spieler

Für rund 85 Millionen Euro wechselte er in diesem Sommer zu Manchester United

Vielmehr fällt er durch viele Tricks und Dribblings auf. Doch im Gegensatz zu seiner Zeit in Schwarzgelb hat er damit in der Premier League nur selten Erfolg. Ein Umstand, der Ex-Manchester-Star Paul Ince nun aus dem Sattel steigen lässt.

Paul Ince spart nicht mit Kritik. Foto: imago images/PA Images

„Ich verstehe, dass Sancho noch lernt, er ist noch jung“, erklärt er bei „The United Stand“. Doch Sancho übertreibe es schlicht. „Das ist nicht FIFA“, wettert Ince gegen den 21-Jährigen. „Es geht nicht nur um Dribblings und dabei zwei, drei, vier oder fünf Spieler aussteigen zu lassen.“

Ince mit deutlicher Forderung an Jadon Sancho

Immer wieder hatte Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjaer gepredigt, dass man Geduld mit Sancho haben müsse und dass sich dieser zunächst an die Premier League gewöhnen müsse. Aus Inces Sicht dürfte seine Verspieltheit wohl zu den größten Problemen des Flügelflitzers gehören.

Ihn würde sowas wütend machen, fährt Ince unentwegt fort. „Spiel einfach richtigen Fußball“, lautet daher seine Ansage in Richtung Sancho.

Sancho bei Manchester United weiterhin außen vor

Um seine Durststrecke zu überwinden, ist es für Sancho allerdings weiterhin hinderlich, dass er nur sporadisch zum Einsatz kommt. Auch am Samstag gegen Aston Villa schmorte der Nationalspieler 90 Minuten auf der Bank. Ohne ihn verlor Manchester mit 0:1. (mh)