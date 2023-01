Jadon Sancho: Paukenschlag bei Ex-BVB-Star? Diese Worte sind eindeutig

Seit Wochen ist er von der Bildfläche verschwunden. War er bei Borussia Dortmund einst ein Quell an Kreativität und Torgefahr, ist Jadon Sancho bei Manchester United nur noch ein Schatten seiner selbst. Der einst so hochgejubelte Flügelflitzer ist tief gefallen.

Zuletzt gehörte Jadon Sancho nicht mehr dem Kader der „Red Devils“ an. Stattdessen versuchte er, mit einem speziellen Einzelprogramm in Fahrt zu kommen. Hat das etwa Wirkung gezeigt? Sein Trainer deutet nun einen möglichen Paukenschlag an.

Jadon Sancho auf dem Weg der Besserung

Am 22. Oktober stand der ehemalige Spieler des BVB letztmals auf dem Platz. Beim 1:1 gegen Chelsea London wechselte ihn Erik ten Hag kurz nach dem Seitenwechsel aus. Seitdem fehlt der 22-Jährige. Zunächst erklärte Manchester United lediglich, Sancho sei krank. Doch nach und nach kam mehr ans Licht. Hinter dem Leistungstief des einst gefeierten Dortmunders steckt offenbar mehr.

+++ Borussia Dortmund: Terzic enthüllt Details über Duranville – SO sieht der Plan mit dem 16-Jährigen aus +++

„Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen“, hatte ten Hag Ende Dezember verraten. Jadon Sancho flog daraufhin nicht mit ins Trainingslager, sondern absolvierte in den Niederlanden ein individuelles Programm. Klang sein Coach in den Wochen danach ebenfalls nicht euphorisch, scheint es nun bergauf zu gehen.

Zeitnahes Comeback?

Am Samstag (28. Januar) tritt Manchester United im FA Cup gegen den FC Reading an. Gegen den Zweitligisten ist der englische Rekordmeister der turmhohe Favorit. Und plötzlich steht sogar das Comeback von Jadon Sancho im Raum!

„Er trainiert mit der Mannschaft und wir werden sehen“, eröffnete ten Hag am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalduell. „Ich habe gesagt, dass er auf dem Weg der Besserung ist, er macht Fortschritte.“ Gänzlich in die Karten wollte er sich der Niederländer dann aber doch nicht schauen lassen.

Jadon Sancho: Fans warten

Ob sich der Ex-BVB-Star am Samstagabend (Anpfiff 21 Uhr) tatsächlich im Kader seiner Mannschaft befindet, bleibt abzuwarten. Ten Hag hatte mehrmals deutlich gemacht, dass er in Zukunft wieder auf den 85-Millionen-Mann setzen, ihn aber vor allem langsam wieder ans Geschehen heranführen will.

Das könnte dich auch interessieren:

Seitdem Jadon Sancho wieder in England spielt, hat seine Torquote extrem gelitten. Seit seinem Wechsel im Juli 2021 kommt er gerade mal auf acht Treffer sowie vier Vorlagen.