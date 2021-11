Jadon Sancho: Nächster Nackenschlag! Für den Ex-BVB-Star kommt es nun knüppeldick

Jadon Sancho war einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer war als junger Spieler bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London.

Jadon Sancho und Manchester United – das ist bisher alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Der Ex-BVB-Star kommt bei seinem neuen Verein nicht zum Zug. Zuletzt saß er in beiden Liga-Topspielen gegen Liverpool und Tottenham nur auf der Bank.

Als wäre die Situation für Jadon Sancho nicht schon frustrierend genug, kommt nun der nächste Nackenschlag dazu.

Jadon Sancho: Nächste Ohrfeige für Ex-BVB-Star

Anfang Oktober war die Überraschung groß, als Sancho trotz weniger Einsatzminuten in Manchester von England-Coach Southgate für die Länderspiele in der EM-Qualifikation berufen wurde. Southgate selbst gab zu Protokoll, dass Sancho die Nominierung eigentlich nicht verdient habe. Dennoch gab er ihm eine weitere Chance.

Sancho kommt bei Manchester nicht zum Zug – und ist nun auch bei der Nationalmannschaft außen vor. Foto: imago images/Action Plus

Knapp einen Monat später hat sich das Blatt zu Ungunsten des Flügelflitzers gedreht. In der kommenden Woche steht die letzte Länderspielpause des Jahres an. Die englische Nationalmannschaft trifft auf Albanien und San Marino.

+++ Borussia Dortmund: Nächstes Drama um Jadon Sancho! BVB-Fans leiden – „Es ist eine Schande!“ +++

Am Donnerstagnachmittag gab Southgate das Aufgebot des Vize-Europameisters bekannt. Während Spieler wie Marcus Rashford oder Harry Maguire zurückkehren, wurde Sancho nicht berücksichtigt. Ein deutliches Zeichen des Nationaltrainers, dass Sancho im Klub wieder mehr liefern muss.

Jadon Sancho: WM 2022 in Gefahr?

Hoffnung, dass sich seine Situation in naher Zukunft verbessert, gibt es wenig. Während er in der Liga derzeit komplett außen vor ist, durfte er in der Champions League gegen Bergamo lediglich drei Minuten ran.

Für Sancho könnte das langfristig zum Problem werden. Mit Blick auf die WM 2022 in Katar wird er sich anstrengen müssen, um wieder in Southgates Blickfeld zu landen. Das Verpassen des Turniers käme für Sancho einer Katastrophe gleich. (mh)