Jadon Sancho: Pikantes Transfer-Detail enthüllt – hat United nichts dazugelernt?

Jadon Sancho ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist erst 20 Jahre jung, aber bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London. Seine Karriere begann er 2007 in der Jugend des FC Watford.

Dortmund. Nächster Transfersommer, nächster Anlauf: Manchester United will Jadon Sancho unbedingt zurück auf die Insel holen.

Nach der krachenden Transfer-Pleite bei Jadon Sancho im letzten Jahr scheint United jedoch nicht viel dazugelernt haben.

Jadon Sancho: Manchester United mit „mickrigem“ Angebot

Insider hatten im letzten Jahr pikante Details über den verpassten Sancho-Transfer der „Red Devils“ geleakt. Und die sorgten für Belustigung. Offenbar hatte der inzwischen zurückgetretene Sportdirektor Ed Woodward sich bei Borussia Dortmund ganz übel verpokert.

Der Wechsel von Jadon Sancho scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Foto: dpa

Weil man der vom BVB ausgerufenen Ablöse keinen Glauben schenken wollte, hatte Manchester abgewartet, bis man in Dortmund nervös wird. Statt den Preis zu senken, hatten die BVB-Bosse aber einfach Sanchos Vertrag verlängert und nach verstrichener Transfer-Deadline den Verbleib des Flügelstars verkündet (>> hier alle Details).

Die verdutzten „Roten Teufel“ schauten in die Röhre. Diesmal soll es besser laufen. Doch der Start klingt erneut nicht sonderlich verheißungsvoll.

93 Millionen Euro plus weitere 20 Millionen Euro erfolgsabhängige Boni will Borussia Dortmund diesen Sommer für Jadon Sancho haben. Nun hat ManUnited laut „Bild“ das erste offizielle Angebot unterbreitet. Und das ist so weit vom Wunschbetrag weg, dass man beim BVB erneut an einen Scherz glauben könnte.

Jadon Sancho könnte Borussia Dortmund bei einem passenden Angebot verlassen. Foto: dpa

69,5 Millionen Euro soll Manchester United im ersten Anlauf geboten haben – bis zu 45 Millionen Euro weniger, als Watzke und Zorc haben wollen.

Bleibt Jadon Sancho am Ende etwa doch?

Keine Frage: Dieses Angebot wird Dortmund dankend ausschlagen. Denn wieder sitzt der BVB am deutlich längeren Hebel. Auch andere Vereine sind brennend an einer Verpflichtung interessiert – und Jadon Sancho ist dem Vernehmen nach nicht komplett auf eine England-Rückkehr fixiert (>> hier mehr).

Und wenn der 21-Jährige am Ende erneut beim BVB bleibt, würde sich in Dortmund sicherlich niemand beklagen.

Einigung in Sicht?

Fast stündlich berichten die Transferexperten von neuen Wendungen im Transfer-Theater. Mittlerweile sollen sich beide Klubs weiter angenähert haben. Geht der Deal noch vor dem ersten EM-Spiel der englischen Nationalmannschaft über die Bühne?