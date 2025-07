Jadon Sancho: Geht jetzt alles schnell? Hammer-Entscheidung steht bevor

Und erneut steht ein Wechsel von Jadon Sancho bevor! Der Flügelstürmer erlebt keine einfache Zeit in seiner Karriere. Nach seiner Rückkehr von Chelsea zu Manchester United könnte es in diesem Sommer ins nächste Land gehen.

Derzeit wird der Ex-BVB-Sar mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Dort soll Jadon Sancho dann richtig durchstarten. Der italienische Top-Klub soll den Transfer des 25-Jährigen zur Priorität gemacht haben. Eine Einigung steht unmittelbar bevor.

Ex-BVB-Star Jadon Sancho vor nächstem Wechsel

Der FC Chelsea wollte Jadon Sancho nicht mehr, bei Manchester United steht er auf dem Abstellgleis. Immerhin: Das Interesse um den Offensivspieler ist da. Auch Borussia Dortmund soll sich weiterhin mit dem Flügelflitzer beschäftigen. Zu einer erneuten Rückkehr wird es vermutlich aber nicht kommen.

Juventus soll Berichten zufolge kurz vor einer Einigung mit United stehen, um den Ex-BVB-Profi unter Vertrag zu nehmen. Es ist von rund 25 Millionen Euro als Ablöse die Rede. Den Verantwortlichen aus Manchester soll das ausreichen, um Sancho endgültig abzugeben.

Es müssen nur noch Kleinigkeiten geklärt werden. Die wohl größte Herausforderung: das Gehalt. Sancho bleibt keine andere Wahl, als Abstriche hinzunehmen. Die Turiner haben ihm ein erstes Angebot von rund fünf Millionen Euro jährlich gemacht. Das reicht dem britischen Ex-Nationalspieler aber nicht.

Juve-Wechsel als Neuanfang?

In der Hinsicht werden sich alle Parteien wohl einigen, sodass Jadon Sancho schon bald seine Zelte in Turin aufschlagen wird. Dort hofft der 25-Jährige dann, dass er richtig durchstarten und an die Leistungen seiner ersten BVB-Zeit anknüpfen kann. Damals brillierte er im Dortmunder Trikot, ehe der Wechsel nach Manchester folgte.

Übrigens: Neben Sancho möchte Juventus einen weiteren Flügelstürmer holen. Francisco Conceicao vom FC Porto steht beim italienischen Top-Klub schon seit Monaten auf dem Zettel. Auch er soll in diesem Sommer noch kommen.