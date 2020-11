Jadon Sancho steckt in einer Formkrise.

Jadon Sancho: Was ist nur los mit dem BVB-Star? Zorc gibt die Antwort!

Viele BVB-Fans stellen sich aktuell die Frage: Was ist nur los mit Jadon Sancho?

Der Superstar von Borussia Dortmund steckt in einer persönlichen Schaffenskrise, kann seine überragenden Leistungen der Vorsaison aktuell nicht bestätigen. Michael Zorc gibt nun die Antwort auf die Probleme von Jadon Sancho.

32 Spiele, 17 Tore, 17 Vorlagen – mit dieser Bilanz trumpfte Jadon Sancho in der vergangenen Bundesliga-Saison auf. Im Sommer wehrte der BVB gekonnt alle Angriffe auf seinen Superstar ab und hielt das englische Juwel in seinen Reihen.

In der neuen Saison ist Sancho bislang noch nicht wirklich angekommen. Der 20-Jährige blieb bei seinen Auftritten weitgehendend blass. Nur drei Vorlagen und kein einziges Tor gelangen ihm bei seinen Einsätzen in der Bundesliga. Bezeichnend ist auch, dass er zwar immer in der Startelf stand, aber noch kein Spiel über 90 Minuten absolvierte.

Trainer Lucien Favre nimmt Jadon Sancho in Schutz. Foto: Jürgen fromme /firo Sportphoto

Das sagen Zorc und Favre zu Sancho

BVB-Sportdirektor Michael Zorc liefert nun eine Antwort: „Momentan fehlt ihm diese natürliche Leichtigkeit“, so der 58-Jährige gegenüber den „Ruhrnachrichten“. „Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden“, erklärte Zorc.

Trainer Lucien Favre nimmt seinen Angreifer in Schutz: „Du kannst nicht ein Jahr lang in Topform sein. Wenn er mal einen Monat nicht bei 100 Prozent ist, müssen wir das akzeptieren.“ Zumal sich Sancho mit den Leistungen der Vorsaison eine große Bürde auferlegt hat. Diese Ausnahmewerte sind nur schwer zu wiederholen.

„Wir wollen alle das Gleiche in dieser Saison und hoffen, dass der Knoten bald platzt“, sagte Zorc den „Ruhrnachrichten“.

Sancho mit der Nationalmannschaft unterwegs

Jetzt reist Jadon Sancho erst einmal zur englischen Nationalmannschaft. Dort stehen ein Testspiel gegen Irland (Donnerstag) und zwei Nations League-Partien gegen Belgien (Sonntag) und Island (Mittwoch) an.

Dort kann Sancho dann weiter an seiner Form arbeiten. Nationalcoach Gareth Southgate setzt auf den 20-Jährigen. „Der Konkurrenzkampf bei uns ist enorm, unsere Verantwortung ist es, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Aber auch die Spieler haben eine Verantwortung. Er will ein Top-Spieler werden, er kann das auch werden“, so Southgate. (fs)