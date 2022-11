Jadon Sancho: Ex-BVB-Star am Boden – folgt jetzt dieser drastische Schritt?

Bei Borussia Dortmund war Jadon Sancho der gefeierte Star. Seit seinem Wechsel zu Manchester United konnte der Engländer allerdings nur selten überzeugen. Zuletzt strich ihn Gareth Southgate sogar aus dem WM-Kader der „Three Lions“.

Nun könnte der nächste Schlag für Jadon Sancho drohen, denn laut eines Experten will Manchester United seinen Flügelspieler offenbar loswerden.

Jadon Sancho: Experte kündigt Wechsel an

Curtis Woodhouse, ein ehemaliger Mittelfeldspieler von Sheffield United und Birmingham City geht davon aus, dass Jadon Sancho Manchester United in naher Zukunft verlassen wird. Konkret meint der 42-Jährige, dass es den Offensivspieler zum FC Everton ziehen könnte. „Ich habe mich mit Sancho beschäftigt, der bald bei Everton ausgeliehen sein wird“, twitterte Woodhouse.

Ex-Manchester-United-Spieler Paul Parker hatte in einem Interview ebenfalls über die Situation von Sancho bei den „Red Devils“ gesprochen. „Wenn man sich das Geld ansieht, das Man United für ihn bezahlt hat, würde ich sagen, dass er am Ende der schlechteste Kauf in der Geschichte von Manchester United sein könnte“, lautet das harte Urteil des Engländers. Der Ex-BVB-Star selbst scheint also auf der Insel nicht unumstritten zu sein.

Jadon Sancho: Was passiert mit dem Engländer?

Sein Trainer Erik ten Hag meinte zuletzt zu der Nichtberücksichtigung des Flügelspielers: „Er hatte einige wirklich gute Leistungen und ging in eine gute Richtung. Aber letzte Wochen hatte er mit Krankheit zu kämpfen. Dann ist es normal, dass du die Nominierung dafür nicht bekommst“. Anschließend ergänzt er: „Jeder Trainer wird nur fitte Spieler zur WM mitnehmen“.

Ten Hag scheint die Hoffnungen in den Offensivspieler noch nicht aufgegeben zu haben. Dennoch dürfte Sancho nicht mehr viel Kredit bei den Verantwortlichen von United haben. Bleiben überzeugende Auftritte bis zum Saisonende aus, könnte der Klub tatsächlich über eine Trennung nachdenken. Zuletzt äußerten besonders Fans von einem Verein immer wieder den Wunsch nach einer Verpflichtung von Sancho, und zwar die von Borussia Dortmund.

„Eigentlich müssen wir probieren ihn im Winter auszuleihen (mit KO). Auch wenn die Chance bei einem Prozent liegt, versuchen sollten wir es“, twitterte so ein schwarz-gelber Anhänger. Dass der Engländer allerdings wirklich zum BVB zurückkehren wird, ist unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich scheint es allerdings, dass es den Offensivspieler zum FC Everton ziehen wird.