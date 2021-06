Jadon Sancho: Fans toben! Bekommt der BVB-Star endlich seine Chance?

Er galt vor dem Start der EM 2021 als einer der heißesten Anwärter auf den Titel Star des Turniers. Nach den ersten zwei Spieltagen ist Jadon Sancho davon aber soweit entfernt, wie der FC Schalke 04 von der deutschen Meisterschaft.

Denn Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtete bei der EM 2021 bislang in beiden Spielen auf den BVB-Star. Dass er auch gegen Tschechien nur draußen sitzt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Schlägt nun die Stunde von Jadon Sancho?

Jadon Sancho: Schlägt nun die Stunde des BVB-Stars?

26 Spieler hat jede Nation mit zur EM 2021 genommen, 23 davon gehören zu einem Spieltags-Kader. Ausgerechnet BVB-Star Jadon Sancho war einer der dreien, die bei dem ersten Spiel Englands auf der Tribüne Platz nehmen mussten.

EM 2021: England enttäuscht gegen Schottland

Sportliche Gründe waren ausschlaggebend so Southgate nach der Partie gegen Kroatien. „Wir werden diese Spieler noch brauchen“, führte er weiter aus. Doch auch im zweiten Spiel gegen Schottland setzte er nicht auf Sancho. Zwar stand der 21-Jährige diesmal im Kader, aber Southgate ließ ihn 90 Minuten auf der Bank schmoren. Nicht einmal zum Aufwärmen schickte er seinen Flügelstürmer.

Warum bleibt unverständlich. Der Youngster zeigte sich schließlich zuletzt in herausragender Form. 16 Tore und 20 Assists lieferte er für den BVB in der vergangenen Saison ab. England spielte alles andere als überzeugend. Fast nichts war zu sehen von der hochgelobten Offensive. Für die „Three Lions“ eine herbe Enttäuschung, die in Wembley mit Pfiffen und Buhrufen quittiert wurde.

Mit vier Punkten stehen England und Tschechien nun punktgleich in der Tabelle. Am letzten Spieltag geht es gegeneinander um den Gruppensieg und die vermeintlich bessere Ausgangslage für das Achtelfinale.

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Schottland ist es quasi ausgeschlossen, dass Sancho erneut nicht eingesetzt wird. Es wäre sogar nicht verwunderlich, wenn Southgate diesmal von Beginn an auf Sancho setzt.

Auch Fans und Experten fordern Sanchos Aufstellung:

100 Millionen Marktwert und noch keine einzige Euro2021 Minute gespielt! Es macht einen wütend so einen begnadeten Fußballer auf der Bank schmoren zu sehen. Er hat das nicht verdient.

Wer Sancho noch nicht einmal einwechselt, der sollte sich einen Job außerhalb des Fußballs suchen

Probleme auf den Außen und einen der besten Flügelspieler Europas auf der Bank... What to do, @England, what to do?

Ich würde auch, wenn ich offensiv Probleme habe, zur Geltung zu kommen, Jadon Sancho so lange wie möglich auf der Bank lassen. Verstehe einer die Engländer.

Das sind nur wenige der vielen Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch Englands TV-Experte Ian Wright schimpfte. Der lederte nach dem Spiel auf ITV los: „Du hast einen Sancho auf der Bank – 15 Tore und 20 Assists pro Saison. Der wird nicht mal eingewechselt. Ich bin entsetzt!“.

Rückschlag für Jude Bellingham

Auch der zweite englische BVB-Star, Jude Bellingham, saß im Spiel gegen Schottland auf der Bank. Doch für ihn gab es anschließend noch einen Dämpfer.