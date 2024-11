Jadon Sancho schlittert wieder in die Krise – jetzt gibt es einen hässlichen Verdacht

Was ist nur mit Jadon Sancho los? Bei Borussia Dortmund zum Superstar geworden, wurden seine Jahre bei Manchester United ein Albtraum. Zurück beim BVB glänzte er wieder – doch nun will es auch beim FC Chelsea nicht so richtig klappen.

Ein Experte äußerst nun einen bösen Verdacht über den Ex-BVB-Star. Ist Jadon Sancho in seine alten Verhaltensmuster zurückgefallen, die ihm schon in Manchester alles zerstörten?

Jadon Sancho: Böser Verdacht um Ex-BVB-Star

Für Manchester United wurde es immer unangenehmer. 85 Millionen Euro hatte man 2021 für Sancho bezahlt – ohne dass er dort auch nur einmal an seine glanzvollen BVB-Zeiten anknüpfen konnte. Zurück nach Dortmund verliehen, ging es dann aber prompt wieder bergauf. Und immer häufiger tuschelten die Fußballfans: Ist ManUnited das Problem?

Der Verdacht lag nah. Doch nun offenbart Jadon Sancho auch beim FC Chelsea Probleme. Samt Kaufpflicht an die „Blues“ verliehen, legte er in London einen starken Start hin, um anschließend jedoch noch stärker zu stagnieren. Seit Wochen hinkt er seinen Ansprüchen hinterher, ist zuletzt zum Bankdrücker mutiert. Doch wo liegt das Problem?

„In seine alten Gewohnheiten zurückgefallen“

Der Ex-Premier-Leaguer-Star Jamie O’Hara äußert nun einen bösen Verdacht. Der 38-Jährige glaubt, dass Jadon Sancho nach der erfolgreichen, aber nicht verlängerten Leihe zu Borussia Dortmund wieder in seine alten Verhaltensmuster aus Manchester-Zeiten zurückgekehrt ist. Dort hatte es immer wieder Ärger um den Nationalspieler gegeben, der am Ende von Trainer Erik ten Hag sogar für Monate von Spiel und Training suspendiert worden war.

„Manchester United hat eine Menge Geld für ihn ausgegeben und es hat nicht funktioniert“, fasst O’Hara in der Zeitung „Daily Express“ zusammen. „Also ging er zu Chelsea und ließ seine Brillianz wieder aufblitzen, wirkte selbstbewusst. Aber seitdem ist er wieder in seine alten Gewohnheiten zurückgefallen.“

In Manchester hatten auch Disziplinmangel und nächtliches Zocken immer wieder für Ärger gesorgt. Ist dieser alte Jadon Sancho wieder zurück? Das wäre fatal, denn auch auf seiner Position ist Chelsea extrem stark besetzt. „Das Problem mit Sancho bei Chelsea ist, dass es in diesem Kader bessere Spieler als ihn gibt – Pedro Neto und Noni Madueke sind einflussreicher als er“, sagt O’Hara.