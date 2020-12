Jadon Sancho: BVB auf der Suche nach Ersatz? ER könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen

Bereitet sich Borussia Dortmund insgeheim schon auf den Abgang von Jadon Sancho vor?

Auch wenn es für den Engländer aktuell nicht wirklich läuft, bleibt Jadon Sancho ein begehrter Spieler. Auf der Suche nach Ersatz könnte nun ein alter Bekannter eine entscheidende Rolle spielen.

Jadon Sancho: BVB an Götze-Kollegen dran?

Im letzten Sommer ging Sanchos Wechsel nach Manchester nicht über die Bühne, Verhandlungen im Winter sind so gut wie ausgeschlossen. Doch was ist mit nächstem Jahr? Offenbar beschäftigt sich der BVB mit dem Szenario eines Sancho-Abgangs.

Jadon Sancho in der Krise

Spielte 2019/2020 seine beste Saison beim BVB

Transferpoker um Wechsel nach Manchester im Sommer scheiterte

Seitdem befindet sich der Engländer in einem Leistungsloch

In 14 Pflichtspielen gelangen ihm bisher erst drei Tore und sechs Vorlagen

Wie die „Sport Bild“ erfahren haben will, haben die Schwarzgelben dafür bereits einen möglichen Nachfolger ins Auge gefasst. So sollen die Borussen Interesse an Donyell Malen zeigen. Der 21-Jährige kickt aktuell mit Mario Götze bei der PSV Eindhoven.

Auf ihn sollen es die Dortmunder abgesehen haben. Foto: imago images/Pro Shots

Dort gelangen ihm in elf Spielen bereits sechs Treffer. Besonders seine Geschwindigkeit, Technik und Torinstinkt sollen es den BVB-Bossen angetan haben. Die Frage, die sich stellt, ist, wie teuer ein Transfer werden würde und ob Dortmund sich im Rennen um einen jungen Spieler wieder durchsetzen kann.

Mino Raiola vertritt auch Zlatan Ibrahimovic. Foto: imago/VI Images

Doch dafür könnte der Vizemeister ein Ass im Ärmel haben: Mino Raiola. Der ist nicht nur Spielerberater von Wunderstürmer Erling Haaland sondern eben auch von Malen. Der bestehende Kontakt zum einflussreichen Berater könnte sich als Vorteil entpuppen.

Kurzer Draht zu Zorc

Auch als Agent eines gewissen Henrikh Mkhitaryan machte sich Raiola in Dortmund schon einen Namen. Dem Bericht zufolge habe er zu Sportdirektor Michael Zorc einen kurzen Draht.

Doch auf den Preis wird auch Raiola keinen Einfluss nehmen können. Malens Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro (via transfermarkt.de). Diese Summe wird Borussia Dortmund für den möglichen Nachfolger von Jadon Sancho wohl mindestens bieten müssen. (mh)