Jadon Sancho: Gerüchte um Sommer-Abgang – holt den BVB diese Entscheidung jetzt ein?

Der Abgang von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund im Sommer scheint immer näher zu rücken. Interessenten für den Engländer gibt es genügend.

Auch der BVB hat sich wohl mit einem Verkauf von Jadon Sancho in der kommenden Transferperiode abgefunden. Jedoch könnte dem Verein dabei eine Entscheidung nun auf die Füße fallen.

Jadon Sancho: BVB zum Verkauf gezwungen?

120 Millionen Euro verlangte Borussia Dortmund letzten Sommer für Sancho. Trotz Corona gaben die Verantwortlichen bei ihrer Forderung nicht nach, immerhin hatte Sancho zuvor 40 Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen gesammelt.

Die Entscheidung, den 20-Jährigen vor rund einem halben Jahr nicht an Manchester United zu verkaufen, könnte den BVB nun aber wieder einholen. Zum einen ist da die in dieser Saison nicht annähernd so überragende Form Sanchos.

Auch wenn seine Leistungen zuletzt wieder besser wurden, war er besonders in der Hinrunde oft kein Faktor im Dortmunder Spiel. Sanchos Marktwert brach dadurch ein gutes Stück ein.

Die derzeitige Lage beim BVB:

Nur noch sechster in der Tabelle

Vier Punkte hinter den Champions League Plätzen

Drei Niederlagen in sieben Ligaspielen 2021

Auf der anderen Seite steht die aktuelle Lage des Vereins. Sportlich läuft es für die Borussia derzeit sehr bescheiden. Die sonst sichere Teilnahme an der Champions League und die damit verbundenen Einnahmen wackeln nach der Pleite gegen Freiburg mehr denn je.

Zudem gab der Klub am Montag einen Verlust von 26,3 Millionen Euro für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 bekannt. Borussia Dortmund könnte daher gezwungen sein, seinen teuersten Spieler abzugeben, um die ausbleibenden Einnahmen anderweitig reinzuholen.

Schrumpft die Transfersumme für Jadon Sancho?

Mehr noch: All diese Faktoren sorgen für eine deutlich schlechtere Verhandlungsposition des BVB. Das wissen vor allem auch die englischen Klub, die hinter dem Flügelflitzer her sind. Sie werden auf eine Ablösesumme pochen, die deutlich unter dem liegen dürfte, was noch im vergangenen Jahr möglich gewesen wäre.

Damals wäre Manchester United englischen Medienberichten zufolge bereit gewesen, immerhin 108 Millionen Euro für Sancho zu überweisen. Nun dürfte selbst dieser Preis zu hoch sein und Dortmund so eine beachtliche Summe durch die Lappen gehen. (mh)