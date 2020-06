Hat Borussia Dortmund eine Sancho-Verletzung vorgetäuscht? Zorc: „Komplett falsch“

Michael Zorc hat bei Borussia Dortmund mit einem kuriosen Gerücht aufgeräumt.

In den vergangenen Tagen war die Mär kursiert, der BVB habe die jüngste Wadenverletzung von Jadon Sancho nur vorgetäuscht. Der Grund für die angebliche Lüge: Borussia Dortmund musste Sancho für 14 Tage in Quarantäne schicken, weil dieser unerlaubt in seine Heimat gereist sein soll.

Borussia Dortmund: Zorc redet Sancho-Klartext

Als Zorc mit diesen Gerüchten konfrontiert wird, kann der Sportdirektor von Borussia Dortmund nur mit dem Kopf schütteln. „Unseres Wissens ist Jadon seit Wochen in Dortmund“, sagt Zorc: „Ich habe auch gelesen, dass wir ihn in eine 14-tägige Quarantäne gesteckt hätten. Wir sollen ja sogar eine Verletzung vorgeschoben haben.“

Der 57-Jährige weiter: „Das ist komplett falsch. Jadon hatte wochenlang eine Wadenverletzung und hat aus diesen Gründen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können.“

Sancho war zuletzt auch in die Negativ-Schlagzeilen geraten, weil auf Instagram Fotos von ihm und einem Friseur kursierten, auf dem die beiden die Corona-Regeln nicht einhielten. Gleiches passierte mit anderen BVB-Stars.

Schnürte gegen Paderborn einen Dreierpack: Jadon Sancho. Foto: firo Sportphoto

Zorc: „Das ist nicht in Ordnung“

Zorc: „Wir haben mit dem Friseur und unseren Spielern gesprochen. Alle versichern, dass während des Haareschneidens die Hygieneregeln eingehalten wurden. Nur für das Foto wurden die Masken und Handschuhe abgenommen.“

Der BVB-Sportdirektor weiter: „Das ist nicht in Ordnung. Das haben wir den Spielern noch mal klargemacht. Dieses Posten der Fotos – ich verstehe es nicht. Es gehört wohl dazu. Vielleicht bin ich zu alt dafür.“

Aus der Friseur-Geschichte wollte Zorc aber keine größere Story machen als nötig. „Wir dürfen nicht vergessen, dass Jadon immer noch ein sehr junger Spieler ist und Grenzen austestet“, sagte er.

Am Samstagabend hat Sancho die Möglichkeit auf dem Platz wieder für sportliche Schlagzeilen zu sorgen. Um 18.30 Uhr empfängt der BVB die Berliner Hertha. (dhe)