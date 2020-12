Jadon Sancho: BVB-Sportdirektor Zorc äußert sich über Zukunft – „Es wird passieren“

Mit 17 Treffern und 17 Vorlagen war Jadon Sancho im vergangenen Jahr der beste Scorer von Borussia Dortmund.

In diesem Jahr hat Jadon Sancho noch Ladehemmungen, so richtig viel gelingen will dem 20-Jährigen nicht. BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist davon überzeugt, dass Sancho schon bald wieder der Alte ist.

Jadon Sancho auf Formsuche – Zorc weiterhin voll überzeugt

Zwei Vorlagen in der Bundesliga, zwei Treffer und eine Vorlage in der Champions League – die Ausbeute von Jadon Sancho ist in dieser Saison bislang eher mau. Zuletzt brachte ihn Trainer Lucien Favre in einem wichtigen Spiel wie gegen Lazio Rom sogar nur von der Bank.

Das Theater um seine Person könnte ihm im Sommer ein wenig den Kopf verdreht haben. Lange versuchte Manchester United den Engländer noch irgendwie zu verpflichten, doch der BVB schob dem Ganzen vorzeitig einen Riegel vor.

Nach seinem Freistoßtor in der Champions League gegen Brügge hatte man kurzzeitig das Gefühl die Dämme sind gebrochen, doch gegen Köln folgte die Ernüchterung, aber nicht nur für Jadon Sancho, sondern für das gesamte Team.

Den Glauben an Jadon Sancho hat der BVB noch lange nicht verloren. Sportdirektor Michael Zorc beschreibt seine aktuelle Situation so: „Er ist auf der Suche nach seiner Bestverfassung. Ich finde er bemüht sich, wenn er spielt. Er will es fast erzwingen, dass er diese alte Leichtigkeit und die Automatismen hat.“

Zorc: „Es wird passieren“

Über seine Zukunft sagt Zorc: „Jadon ist ein Spieler, der redet nicht viel, sondern am Ende wird es immer eine Antwort auf dem Platz geben. Ob das jetzt morgen, in einer Woche oder wann passiert, das weiß ich nicht, aber es wird passieren.“

Dortmund hat Geduld mit seinem Ausnahmetalent und gesteht einem 20-Jährigen auch durchaus mal eine Formdelle zu. (fs)