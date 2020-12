Jadon Sancho: Bittere Nachricht – auf DIESE Unterstützung muss der BVB-Star verzichten

Jadon Sancho ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist erst 20 Jahre jung, aber bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London. Seine Karriere begann er 2007 in der Jugend des FC Watford.

Das wird Jadon Sancho überhaupt nicht gefallen!

Der BVB-Star wird Weihnachten nicht im Kreise der Familie verbringen können. Wegen der neusten Reisebeschränkungen muss Jadon Sancho in Dortmund bleiben.

Jadon Sancho: Kein Weihnachtsfest mit der Familie

Vor dem Spiel gegen Union Berlin hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc Jadon Sancho und Co. noch die Erlaubnis für eine Heimreise über Weihnachten erteilt. Damals sagte er aber schon: „Das orientiert sich an den herrschenden Reiserückkehr-Regeln.“

Jadon Sancho darf über Weihnachten nicht nach England reisen. Foto: imago images/Team 2

Diese haben sich jetzt dramatisch geändert. Man kann zwar aktuell nach England reisen, doch eine Rückkehr ist nicht mehr möglich. Seit Montag werden alle Flüge von Großbritannien nach Deutschland aufgrund der neuartigen Mutation des Coronavirus untersagt. „Demzufolge können wir ihnen nicht erlauben, über die Weihnachtstage nach England zu reisen“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc. Diese Regelung betrifft nicht nur Jadon Sancho, sondern auch Youngster Jude Bellingham.

Jadon Sancho und Jude Bellingham müssen auf Weihnachten in der Heimat verzichten. Foto: imago images/Laci Perenyi

Gerade bei Jadon Sancho hatte man sich erhofft, dass die Zeit im Kreise der Familie einen neuen Schub bringt. Der 20-Jährige befindet sich in einem Formtief, nach der grandiosen vergangenen Spielzeit kommt er in dieser Saison einfach nicht in Fahrt. Die besinnliche Zeit mit seinen Liebsten hätte vielleicht Blockaden lösen können.

Jadon Sancho in der Krise

In der Bundesliga wartet er weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer, in der Champions League war er immerhin schon zwei Mal erfolgreich. Die Krise von Jadon Sancho ist bezeichnend und spiegelt die Situation beim BVB perfekt wieder. Der Knoten will einfach nicht platzen.

„Wir versuchen jeden - nicht nur Jadon - bestmöglich zu unterstützen“, sagt Trainer Edin Terzic. Man wolle dem Spieler konkret aufzeigen, wo er sich verbessern könne und der Mannschaft zeigen, wie sie die Qualitäten jedes Einzelnen besser zum Tragen bringen könne. (fs)