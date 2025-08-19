Aufregung um Ex-BVB-Star Jadon Sancho – „Wenn es möglich ist, holen wir ihn“

Er gehört wohl zu den spannendsten Personalien auf dem europäischen Transfermarkt: Jadon Sancho. Was passiert mit dem Ex-BVB-Star, der bei Manchester United keine Zukunft mehr hat?

In der vergangenen Saison war Jadon Sancho schon an Chelsea verliehen, vorher ein halbes Jahr beim BVB. Dieses Jahr wird es wohl nicht auf eine Leihe hinauslaufen. Neben Borussia Dortmund hat noch ein anderes Team großes Interesse an einem Transfer. Der Präsident spricht jetzt Klartext.

Jadon Sancho: Präsident spricht Transfer-Klartext

Keine Perspektive in Manchester, deshalb sucht Jadon Sancho einen Ausweg, um endlich lange bei einem Verein zu bleiben. Der BVB gehört auch weiterhin zu den Interessenten. Juventus Turin will ihn ebenfalls verpflichten, muss aber erstmal seine eigenen Spieler verkaufen. Doch zwei neue Klubs wollen den Offensivspieler jetzt unbedingt haben, heißt es in mehreren Medienberichten: Besiktas Istanbul und AS Roma.

Auch interessant: Thomas Müller: Nach MLS-Wechsel gibt es den ersten bitteren Rückschlag

Mit Rom gibt es bereits erste Gespräche. Der italienische Traditionsklub verhandelt derzeit wohl mit Manchester United. Trainer Gian Piero Gasperini soll ein großer Fan von Sancho sein und ihn auch gerne im Team haben. Problem dürfte dabei sein Gehalt werden.

Und dann ist da auch noch Besiktas. Dort ist Ole Gunnar Solskjaer der Trainer des türkischen Klubs. Der Norweger holte Sancho bereits 2021 von Dortmund nach Manchester. Jetzt würde der Coach seinen ehemaligen Spieler gerne zurück bei sich haben.

„Wenn es möglich ist, holen wir ihn“

Sogar Besiktas-Präsident Serdal Adali hat sich öffentlich zu Jadon Sancho geäußert. Gegenüber „Türkiye Today“ sagte er: „Genau wie die Fans will auch ich ihn. Die Frage ist nur, ob er in die Türkei kommen will. Spieler wie Sancho bevorzugen normalerweise Klubs mit Champions-League-Ambitionen.“ Aber: „Wenn es möglich ist, holen wir ihn. Die Fans können sich darauf verlassen.“

Es müsste dafür definitiv eine Ablöse gezahlt werden, da der Ex-BVB-Star bei United noch einen Vertrag bis 2026 hat. Zudem müsste Sancho auch auf viel Gehalt verzichten. Aktuell verdient er 320.000 Euro in der Woche.

Mehr Nachrichten für dich:

Es bleibt also spannend zu sehen, wohin es Sancho ziehen wird. Eine Entscheidung könnte in den kommenden Wochen fallen.