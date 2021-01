Jadon Sancho: Geht das Transfer-Theater schon wieder los? Insider hat nun diese Vermutung

Wie sieht die Zukunft von Jadon Sancho aus? Schwarzgelb oder doch eher rot?

Mit dieser Frage muss sich Borussia Dortmund in den kommenden Wochen wohl wieder beschäftigen. Denn kaum ist Jadon Sancho etwas aus seinem Leistungsloch geklettert, werden neue Gerüchte aus England laut.

Jadon Sancho: Nimmt sich Manchester ein Beispiel an Chelsea und Pulisic?

Es war das Gesprächsthema des Sommers in Dortmund und könnte nun auch im Winter wieder Fahrt aufnehmen. Auch wenn es Manchester United im vergangenen Jahr nicht schaffte, seinen absoluten Wunschspieler zu holen, so ist das Interesse der „Red Devils“ an Sancho längst nicht erloschen.

Nachdem Sanchos Formkurve in den letzten Spielen mit zwei Treffern und zwei Vorlagen wieder deutlich nach oben zeigte, wird auch der englische Rekordmeister nochmals sein Glück beim 20-Jährigen versuchen wollen.

Honigstein ist unter anderem für „Sky“ bei der Übertragung der Premier League zu sehen. Foto: imago/Deutzmann

Das vermutet zumindest der deutsche Sportjournalist und England-Experte Raphael Honigstein. „Ich denke die Gerüchte und Namen, über die gesprochen wird, werden wieder zunehmen, weil seine Form wieder ansteigt“, kündigte Honigstein im Podcast „Transfer Talk“ des britischen „Sky Sports“ an.

Sorgen um einen Winterabgang des begehrten Engländers muss sich der BVB allerdings nicht machen. Es gebe eine Vereinbarung, dass Wechsel solcher Größenordnungen nur im Sommer stattfinden würden.

Seit 2019 ist Pulisic bei Chelsea. Foto: imago images / Action Plus

Dennoch bestünde die Möglichkeit für Manchester, den Deal für den Sommer schon jetzt im Winter einzutüten. Ganz im Stil von FC Chelsea, das sich vor zwei Jahren Christian Pulisic vom BVB sicherte. Die „Blues“ überwiesen 64 Millionen Euro nach Dortmund und liehen dem Amerikaner umgehend wieder aus. Erst im Sommer 2019 schlug der 22-Jährige final in London auf.

Ein Verkauf mit anschließender Rückleihe ist bei Sancho ausgeschlossen. Dennoch weißt Honigstein darauf hin, dass es für Manchester eine gute Idee wäre, den Deal schon jetzt zu forcieren. So würde man einem Wettrennen um Sancho im Sommer aus dem Weg gehen.

Wie reagiert der BVB?

Das gäbe auch den Dortmundern frühzeitig die Möglichkeit, sich nach einem Ersatz umzusehen. Honigstein zufolge gehe man beim BVB davon aus, dass die Gespräche um Sancho im Frühjahr beginnen werden.

Vorher wird Borussia Dortmund aber vor allem die eigene sportliche Situation interessieren. Nach der Niederlage gegen Leverkusen herrscht Redebedarf. Auch Jadon Sancho war beim Spiel gegen die Werkself aufgebracht. (mh)