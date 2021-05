Jadon Sancho: Experte sorgt für Kopfschütteln – meint er das Ernst?!

Diese Ansage hat es in sich. Jadon Sancho gehört zu den begehrtesten Fußballern Europas. Im Sommer werden einige Top-Teams ihr Glück versuchen und den Engländer verpflichten wollen.

Auch der FC Liverpool wurde immer wieder mit Jadon Sancho in Verbindung gebracht. Nun sorgt ein Experte mit seiner Prognose für Kopfschütteln.

Jadon Sancho ohne Chance in Liverpool?

In der Premier League ist man heiß auf den Nationalspieler der „Three Lions“. Manchester United, Chelsea London und der FC Liverpool würden Sancho gerne zurück in die Heimat holen. Nur wenige zweifeln daran, dass sich der 21-Jährige bei allen diesen Klubs durchsetzen könnte.

Doch einer dieser Zweifler ist ausgerechnet eine Liverpool-Legende. John Barnes sieht einen Sancho-Wechsel zu den „Reds“ kritisch. „Spieler aus Dortmund sind bei den meisten Vereinen generell gut aufgehoben“, erklärte Barnes laut der „Daily Mail“.

John Barnes spielte von 1987 bis 1997 für Liverpool. Foto: imago images/PA Images

Jedoch glaube er, dass Sancho an der Anfield Road aktuell keine Chance auf die Startelf hätte. „Wenn Liverpool alle seine Spieler behält, wird er wahrscheinlich nicht vor Mane, Firmino und Salah spielen. Also braucht Liverpool ihn vielleicht gar nicht.“

Jadon Sancho: Barnes zieht kuriosen Vergleich

Eine gewagte These, immerhin spielt Sancho beim BVB eine überragende Rückrunde, in der er nur von einer Verletzung ausgebremst wurde. Zudem hat Liverpool in diesem Jahr mit enormen Problemen zu kämpfen.

Jadon Sancho darf den BVB im Sommer verlassen. Foto: imago images/Kirchner-Media

Der amtierende Meister liegt lediglich auf Platz sieben in der Premier League, trotz seines Offensivtrios. Verstärkung käme Trainer Jürgen Klopp also gelegen.

Doch Barnes bemüht einen kuriosen Vergleich: „Lionel Messi hätte nicht zu Wimbledon gepasst, als diese noch in der Premier League spielten“, erklärt der langjährige Liverpool-Profi. Spieler, die nach England kommen, müssen laut ihm den richtigen für ihre Art Fußball zu spielen finden.

Wo liegt Sanchos Zukunft?

Sancho müsse genau das abwägen und schauen, welche Spieler bereits bei einem Verein sind, bevor er sich für einen Wechsel entscheidet.

Zunächst muss der Engländer allerdings mit Dortmund die Saison zu Ende bringen. Der BVB kämpft um die Champions League. Am Samstag steht das wichtige Spiel gegen RB Leipzig an >>> (mh)