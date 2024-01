Jadon Sancho: „Miserabel“ – BVB-Rückkehrer wird in der Luft zerrissen

Jetzt ist es also so weit – nach tagelangem Hin und Her kommt Jadon Sancho nun doch noch zu Borussia Dortmund. Am Mittwoch erfolgte der in den Verhandlungen der Durchbruch. Gegen Mittag verkündete Transfer-Guru Fabrizio Romano die Einigung (hier alle Infos).

Während man sich bei Borussia Dortmund auf Jadon Sancho freut und auf Leistungen von früher hofft, schlägt ihm in England ein ganz anderer Wind entgegen. Dort wird die neue Leihgabe des BVB regelrecht zerrissen.

Jadon Sancho erlebt beispiellosen Absturz

Es war der Sommer 2021. Manchester United wähnte sich einen Mega-Deal gemacht zu haben. Über ein Jahr baggerten die „Red Devils“ am damaligen Dortmunder Offensiv-Mann herum. Erst nach einer herben Verhandlungsschlappe bekam man den Flügelflitzer für schlappe 85 Millionen Euro.

Schnell zeigte sich jedoch, dass der 23-Jährige den immensen Hoffnungen nicht gerecht werden konnte. Das lag nicht zwingend nur an ihm, sondern auch an dem Scherbenhaufen, der der englische Rekordmeister aktuell ist.

Der traurige Höhepunkt: In dieser Saison suspendierte Trainer Erik ten Hag Jadon Sancho, nachdem dieser dem Coach nach einer Nicht-Nominierung Lügen vorgeworfen hatte. In der Folge hatte der Ex-Nationalspieler eine Entschuldigung verweigert – sein endgültiges Ende.

Engländer zerreißen Sancho

Nun also die Leihe ins Ruhrgebiet. Warme Abschiedsworte gibt es für den Mann, der im EM-Finale 2021 im Elfmeterschießen für England scheiterte, auf der Insel nicht. Nein, vielmehr wird er von den englischen Medien zerrissen.

„Leb wohl, Jadon Sancho, wir haben dich kaum gekannt“, schreibt beispielsweise „Goal.com“. Damit spielt das Portal auf die enttäuschenden Leistungen Sanchos an, der nie auch nur ansatzweise das zeigte, was ihn bei Borussia Dortmund ausgezeichnet hatte.

Er gehe nach der „enttäuschendsten Zeit, die man sich vorstellen kann“ schreibt das Portal. Jadon Sanchos „miserabler Aufenthalt ist eine traurige Geschichte von verschwendetem Talent und verpassten Chancen“. Am Ende würden alle Beteiligten als Verlierer dastehen. Harte Worte zum Abschied – da dürfte auch Sancho nicht traurig sein, das der Spuk endlich vorbei ist.