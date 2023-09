Jadon Sancho: Trainer packt über BVB-Poker aus – „Transfer-Ziel Nummer 1“

Jadon Sancho und Borussia Dortmund – das war eine irre Erfolgsgeschichte. Als Teenager bei Manchester City durchs Raster gefallen, kam er für kleines Geld zum BVB und legte dort einen kometenhaften Aufstieg hin.

So rasant wie der Aufstieg bei Borussia Dortmund war jedoch auch der Absturz nach dem Wechsel zu Manchester United. Nun packt der Trainer aus, der ihn zurück nach England holte. Ole Gunnar Solskjaer verrät: Um ein Haar hätte er nicht Jadon Sancho geholt – sondern Jude Bellingham!

Jadon Sancho: Was Bellingham mit dem BVB-Poker zutun hatte

Dieser Anblick schmerzt jeden BVB-Fan: Sancho suspendiert auf der Tribüne, ohne Chance auf Rehabilitation. Seine Tage in Manchester scheinen gezählt. So schnell wie möglich will der englische Rekordmeister den Flügel-Star loswerden. Borussia Dortmund steht laut Gerüchteküche hoch im Kurs (hier mehr). Ein Comeback würde Fanherzen schmelzen lassen.

Viel hätte nicht gefehlt, und der BVB hätte ihn einst gar nicht ziehen lassen müssen. Manchester United hatte sich früh als ernstester Sancho-Jäger herauskristallisiert. Wie der damalige Trainer Ole Gunnar Solskjaer nun „The Athletic“ verrät, stand aber auch ein anderes Juwel bei den „Red Devils“ ganz hoch im Kurs.

„Wir wollten unbedingt Jude Bellingham haben“

„Wir wollten unbedingt Jude Bellingham haben“, enthüllt Solskjaer. „Er ist ein typischer ManUnited-Spieler. Aber ich respektiere, dass er sich für Dortmund entschieden hat. Das war wahrscheinlich vernünftig.“ Erst, als Bellingham dem BVB die Zusage gab, machte United bei Sancho so richtig ernst. „Jadon wurde von den Scouts als Ziel Nr. 1 für den rechten Flügel eingestuft, und wenn man sich sein Talent ansieht, kann ich verstehen, warum.“

Ein Jahr blieb Manchester hartnäckig, bis der Deal im Sommer 2021 für eine Ablöse von 85 Millionen Euro eingetütet wurde. „Leider hat es nicht geklappt“, trauert der Ex-United-Trainer. „Als er ankam, musste er ins Krankenhaus. Das war ein Rückschlag, weil er in den ersten Spielen nicht starten konnte. Er ist unglaublich talentiert und wir haben noch nicht das Beste von ihm gesehen. Ich hoffe, das werden wir noch.“

Ziemlich sicher werden wir das aber nicht bei Manchester United. Schon im Winter soll und will Sancho gehen. Zurück zu Borussia Dortmund? Das wäre eine mutige Entscheidung aller Beteiligten, die sich im besten Fall aber voll auszahlen könnte.