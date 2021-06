Jadon Sancho: Irre Kehrtwende beim BVB-Star? Plötzlich steht DAS im Raum

Bahnt sich da eine irre Kehrtwende an? Eigentlich sollen sich die Transferverhandlungen um Jadon Sancho zwischen Borussia Dortmund und Manchester United auf der Zielgeraden befinden.

Laut einem britischen Medienbericht könnte es jetzt jedoch eine große Überraschung geben!

Jadon Sancho: Irre Kehrtwende beim Transferpoker?

Zwischen Dortmund und Sancho gibt es eine Vereinbarung, dass er den Verein bei einem passenden Angebot verlassen darf. So viel ist bekannt. Bislang scheint Manchester United ein solches Angebot allerdings noch nicht unterbreitet zu haben.

Und das, obwohl Dortmund seine Forderung auf rund 93 Millionen Euro gesenkt haben soll, wie die britische Zeitung „Sun“ berichtet. Mehr noch: Statt auf einen Wechsel in die Premier League zu pochen soll sich Sancho mittlerweile auch mit Alternativen beschäftigen - etwa der spanischen Liga.

Jadon Sancho ist bei der EM mit der englischen Nationalmannschaft unterwegs. Foto: imago images/Cover-Images

Nach Informationen der „Times“ sei der BVB-Star mittlerweile durchaus „an einem Wechsel in LaLiga interessiert“. Infrage kämen dabei die Topklubs FC Barcelona und Real Madrid. Von Klubseiten dürfte ein Sancho-Transfer aber schwierig zu realisieren sein, heißt es in dem Bericht. Beide Vereine befinden sich in einer äußerst angespannten finanziellen Lage, sitzen jeweils auf einem großen Schuldenberg.

Ein Wechsel zu den „Red Devils“ gilt also weiterhin als das wahrscheinlichere Szenario. Zumal die ManUnited-Bosse sich schon seit einem Jahr intensiv um die Dienste des Engländers bemühen. Der Druck auf die englische Verhandlungsseite sinkt durch das La Liga-Liebäugeln jedoch nicht gerade. Welche Bonuszahlungen dem BVB bei Abschluss eines Deals mit ManUnited winken sollen, erfährst du hier >>

(the)