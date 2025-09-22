Horror nimmt für Jadon Sancho kein Ende! Für ihn kommt es knüppeldick

Wie viele Insel-Rückschläge kann ein Spieler eigentlich verkraften? Für Jadon Sancho will es in der englischen Heimat einfach nicht laufen – ganz egal, wo er es versucht. Aston Villa ist seit diesem Sommer seine dritte Premier-League-Station.

Doch die Euphorie um den Ex-Dortmunder, der als Conference-League-Sieger zum Londonder Klub wechselte, ist gleich wieder verflogen. In den ersten Partien spielt Jadon Sancho kaum eine Rolle – und sogleich sieht er sich heftiger Kritik ausgesetzt.

Jadon Sancho gleich wieder auf der Bank

Auch wenn der 25-Jährige in der vergangenen Saison zahlreiche Spiele für Chelsea London absolvierte und sogar einen internationalen Titel gewann, war für ihn kein Platz mehr an der Stamford Bridge. Die „Blues“ weigerten sich sogar, eine vereinbarte Kaufpflicht zu erfüllen und zahlten eine Strafgebühr, um den Flügelflitzer wieder nach Manchester zu schicken. Doch auch dort fand man (wie schon seit Jahren) keine Verwendung für ihn. Er musste weiterziehen und kam am Deadline-Day schließlich per Leihe bei Aston Villa unter.

Doch statt hier gleich fester Stammspieler zu sein, gestaltet sich der Start als äußerst schwierig. Beim ersten Ligaspiel zwei Wochen nach seinem Wechsel saß Jadon Sancho gleich mal 90 Minuten auf der Bank.

Kurz darauf durfte er im Pokalspiel gegen Brentford zwar starten, zeigte aber keine gute Leistung. Nach seiner Auswechslung Mitte der zweiten Hälfte musste er von der Bank aus zusehen, wie Villa im Elfmeterschießen verlor. Und beim jüngsten Ligaspiel gegen Sunderland (21. September) waren mehr als acht Minuten kurz vor Ende nicht drin.

Ex-Profis knöpft sich Sancho vor

Man kann also sagen, dass die Wechsel-Euphorie, wenn es sie denn überhaupt gab, gleich wieder verpufft ist. Noch dazu muss sich der Ex-Dortmunder nach nur wenigen Wochen harte Kritik anhören. „Ich habe keine Ahnung, was Jadon Sancho im Moment macht“, formulierte beispielsweise Ex-Villa-Profi Paul Merson.

Jadon Sancho sei „nur noch ein Schatten vergangener Tage“, schrieb er in seiner Kolumne bei „Sportskeeda“. Der Engländer habe kein Selbstvertrauen, keinen Mut. „Er muss versuchen, Dinge möglich zu machen und darf den Ball nicht einfach nur herumpassen“, so Merson.

Noch kritischer äußerte sich Stan Collymore. Der gab an: „Ich war kein Fan davon, dass Jadon Sancho von Villa verpflichtet wurde. Ich glaube, er ist jetzt einfach einer dieser Spieler, die sie bei Manchester United nicht loswerden können, weil niemand bereit ist, eine hohe Ablösesumme oder sein Gehalt zu zahlen, um ihn dauerhaft zu verpflichten.“ Geht ja gleich unbequem los beim neuen Verein für den Ex-BVB-Star.