Heftige Schlotterbeck-Szene bei HSV – BVB: Fans schrecken sofort auf

Beim Duell HSV – BVB traf Niko Kovac bereits vor Anpfiff harte Entscheidungen. Der BVB-Coach rotierte stark und überraschte mit seiner Startaufstellung. Emre Can stand erstmals wieder in der Startelf. Auch Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka durften von Beginn an spielen.

Die Dreifachbelastung führte zu dieser drastischen Kovac-Entscheidung. Wer nicht aus der Startelf rotierte, war aber Nico Schlotterbeck. Nach dem Spiel gegen Manchester City durfte er auch gegen den HSV wieder von Beginn an ran – und sorgte bei den BVB-Fans für einen Schreckmoment.

HSV – BVB mit großem Schlotterbeck-Schreck

Aufgrund eines Meniskusrisses startete Schlotterbeck erst am vierten Spieltag in die Saison. Zuletzt fiel er aber auch gegen den FC Augsburg aufgrund einer Erkältung aus. Eines ist aber klar: Wenn Schlotterbeck fit ist, spielt er – und ist unersetzlich.

+++ HSV – BVB: Es droht Mega-Chaos! Dringende Warnung an Fans +++

Doch in der 47. Minute dachten alle BVB-Fans, sie müssten wieder auf ihren Star-Verteidiger verzichten. Mit gestrecktem Bein trifft HSV-Spieler Jordan Torunarigha Schlotterbeck am Fuß – eine üble Szene. Schlotterbeck wurde daraufhin minutenlang behandelt. Besonders die Reaktion Schlotterbecks sorgte bei den Dortmund-Anhängern für große Sorge. Mit den Händen im Gesicht lag der DFB-Spieler unter starken Schmerzen auf dem Boden.

Vorlage von Schlotterbeck

Die BVB-Bank machte sich bereits intensiv bereit, um Schlotterbeck zu ersetzen – alles sah danach aus, als ob es nicht weitergehen würde. Die Sorge um Schlotterbeck wurde nur noch größer, als der 25-Jährige seinen Schuh auszog und eindeutig Blut zu sehen war.

Hier mehr News für dich:

Doch plötzlich kam alles anders. Aus dem Nichts stand Schlotterbeck wieder auf und fing an zu laufen. Großes Durchatmen bei allen BVB-Fans. Schlotterbeck konnte weitermachen – und wie! In der 64. Minute machte Schlotterbeck per Fallrückzieher sogar die Vorlage auf Chukwuemeka zum 1:0. Erst sorgt er für Sorgen, dann für den großen Jubel.