Beim Spiel HSV gegen BVB: DIESE Aktion ist wichtiger als Fußball

Es ist das Duell zweier Traditionsklubs. Der Bundesliga-Dino gegen den Champions-League-Sieger von 1997. Tabellarisch trennen den Hamburger Sportverein und Borussia Dortmund vor dem Spiel am Samstag (8. November) zwölf Punkte. Doch in dieser einen Sache dürften sich sowohl die Verantwortlichen der Vereine als auch die Fans einig sein: Krebsvorsorge ist wichtig!

Umso bemerkenswerter ist die Aktion, die der HSV zusammen mit seinem Trikotsponsor „HanseMerkur“ und der Initiative „yeswecan!cer“ am Samstag plant. Statt mit dem typischen „HanseMerkur“-Schriftzug und den drei, sich umarmenden Menschen, wird am Samstag der „yeswecan!er“-Schriftzug auf der Brust des Bundesliga-Dinos zu sehen sein.

Diese Aktion ist wichtiger als drei Punkte

Der Grund ist klar: Statistisch gesehen erkrankt jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs. Doch noch immer lassen zu viele die Vorsorge schleifen. Aus Angst, Scham, oder dem Glauben, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Das muss sich ändern. Umso wichtiger sind Initiativen wie „yeswecan!cer“, die das Thema immer wieder prominent aufgreifen.

In diesen Trikots werden die Spieler des HSV am Samstag gegen den BVB auflaufen. Foto: yeswecan!cer

Denn: Regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen können entscheidend dazu beitragen, dass Krebs früh genug erkannt, und erfolgreich behandelt werden kann. Genau darum soll es auch bei der Aktion des HSV, der „HanseMerkur“ und „yeswecan!cer“ gehen: Ermutigen statt verängstigen, informieren statt ignorieren.

HSV-Trikots werden versteigert

Und was passiert nach dem Spiel mit den Sonder-Trikots? Die werden für einen guten Zweck auf der Website des Hamburger Sportvereines (hsv.de) versteigert. Der Auktionserlös fließt in eine „yeswecan!cer“-Kampagne, die junge Menschen zur HPV-Impfung ermutigen soll. Sie schützt vor Viren, die verschiedene Krebsarten wie Gebärmutterhals-, Anus- und Rachenkrebs verursachen können. So können Fans nicht nur ein einzigartiges Erinnerungsstück erwerben, sondern zugleich aktiv zur Krebsbekämpfung beitragen.

Weitere Informationen zur Aktion, zu Partnern und zur Bedeutung von Krebsvorsorge gibt es auf wir-gegenkrebs.de oder auf den Social-Media-Profilen des HSV und „Yeswecan!cer“.