HSV – BVB: Es hatte sich angedeutet! Kovac muss reagieren

Nach der deutlichen Champions-League-Pleite gegen Manchester City (1:4) hatte der BVB am Samstagmittag die Chance, eine Reaktion zu zeigen. Das Team von Niko Kovac ist nach Hamburg angereist. Nach vielen Jahren hieß es endlich wieder HSV – BVB.

Doch die letzten Wochen des BVB waren anstrengend. Die Dreifachbelastung zwischen Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal stecken dem BVB tief in den Knochen. Daher hatte es sich angedeutet: Kovac musste beim Duell zwischen dem HSV und BVB rotieren.

HSV – BVB hielt Überraschungen bereit

In der Startaufstellung vom BVB waren gleich mehrere Überraschungen zu finden. Wohl die größte: Nach langer Verletzung und nur einem Kurzeinsatz gegen Manchester City, hieß es für Emre Can gleich wieder Startelf. Diese Entscheidung war wohl aber auch notgedrungen. In der Pressekonferenz vor dem Duell merkte Kovac die Rückenprobleme von Ramy Bensebaini an. Der Algerier war zwar in Hamburg dabei, doch für die Startelf reichte es nicht.

+++ HSV – BVB: Es droht Mega-Chaos! Dringende Warnung an Fans +++

Neben Can rotierte der BVB aber weiter. Denn seit dem zweiten Bundesliga-Spieltag stand Jobe Bellingham nicht mehr in der Startelf. Nach mehreren Nackenschlägen in Folge, durfte der Youngster gegen den HSV aber wieder von Beginn an auflaufen. Nach vielen Diskussionen über seine Rolle und eine Menge Unruhe von außen durch seinen Vater (hier mehr dazu), bekam Bellingham nun wieder die große Chance.

Kovac rotiert

Auch ein weiterer Neuzugang durfte sich freuen: Carney Chukwuemeka, bislang häufig als Joker eingesetzt, durfte auf der Doppelzehn hinter Serhou Guirassy ran. Auch für den Rückkehrer aus Chelsea eine große Gelegenheit.

Hier mehr News dazu:

Gleichzeitig hieß dies aber auch Pause für andere Stars. Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Karim Adeyemi – eigentlich drei unangefochtene Stammspieler, mussten gegen den HSV auf der Bank Platz nehmen. Bei den vielen Spielen gehört Rotation wohl aber einfach dazu.