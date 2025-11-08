Ex-Profi Diekmeier mit bitteren Tränen bei HSV – BVB: Es geht um seine kranke Tochter

Seit Monaten kämpfen Dennis Diekmeiers Tochter Delani (14) und ihre Familie gegen den Krebs. Bei der tapferen Jugendlichen hat der aggressive Tumor bereits auf die Lunge übergegriffen, aber sie gibt nicht auf. Mit unglaublichem Willen und Unterstützung von ihrer Familie stellt sie sich tapfer dieser Herausforderung.

Beim Spiel gegen den BVB kehrt der ehemalige HSV-Profi Diekmeier ins Hamburger Stadion zurück. Mit einer wichtigen Botschaft und einer emotionalen Aktion zieht sein Club alle Herzen auf sich: Der Hamburger SV wirbt auf den Trikots für die Krebs-Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer“. Mit den Worten „Vorsorge kann Leben retten“ sollen alle Zuschauer daran erinnert werden, wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind.

Ergreifende Momente vor dem Spiel HSV – BVB

Kurz vor dem Anpfiff steht Diekmeier bei Sky vor der Kamera. „Riesen-Respekt an den HSV, an die HanseMerkur“, sagt der Ex-Profi bewegt. „Wir wollen damit zeigen, dass die Leute früher zur Vorsorge gehen.“ Auch über den schweren Weg seiner Tochter spricht er offen: „Vor einem Jahr war unser Leben in Ordnung. Im Januar wurde uns der Boden unter den Füßen weggerissen. Man kann gar nicht beschreiben, was das für eine Familie bedeutet.“

Der frühere HSV-Star kämpft mit den Tränen, als er über Delanis Lebenswillen spricht. „Meine Tochter ist so ein toller Mensch. Sie kämpft jeden Tag brutal. Der Reitsport gibt ihr viel Kraft. Riesen-Respekt, wie sie das alles bewältigt“, erklärt er voller Bewunderung.

Emotionale Unterstützung

Auch Sky-Reporter Patrick Wasserziehr kann seine Gefühle kaum zurückhalten. In der Live-Übertragung des Spiels HSV – BVB zeigt er ein Trikot, welches die HSV-Profis für das Mädchen signiert haben. „Wir sind mit unseren Gedanken bei Delani. Sie ist 14. Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Dieses Trikot ist für Delani, das ist für dich. Es ist viel größer als Fußball. Der HSV ist eine Familie“, betont Wasserziehr mit berührender Stimme.

Woher die Familie nach solchen Schicksalsschlägen die Kraft nimmt? Diekmeier macht es klar: „Wir probieren jeden Tag, das positiv anzugehen. Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass sie das schafft. Sie ist eine brutale Kämpferin. Was sie für eine Lebensfreude mit dieser Krankheit ausstrahlt, ist enorm.“

Der HSV hat vielleicht das Spiel gegen den BVB bestritten – aber viel wichtiger war eine Botschaft, dieses Stadion zu verlassen: Hoffnung, Mut und Zusammenhalt sind manchmal größer als Sieg oder Niederlage.