Ex-Dortmund-Juwel vor HSV – BVB am Boden zerstört: „Tut nochmal mehr weh“

Nach der Champions League geht es in der Bundesliga wieder weiter! Für Borussia Dortmund geht es am 10. Spieltag zum Aufsteiger HSV (8. November, 15.30 Uhr).

Dabei ist ein Wiedersehen geplatzt! Beim HSV-Spiel spielt nämlich Ex-BVB-Talent Immanuel Pherai. Er wird die Begegnung gegen seinen ehemaligen Verein nämlich verpassen.

HSV – BVB: Pherai verpasst Duell gegen Ex-Klub

In der 77. Minute wurde HSV-Profi Pherai gegen den 1. FC Köln eingewechselt. Nur 90 Sekunden später holte er sich die Gelbe Karte. Weitere 42 Sekunden später und er flog tatsächlich vom Platz. Ein bitterer Abend und gleichzeitig auch die schnellste Gelb-Rote-Karte in der Bundesliga-Geschichte. Damit war klar: Er wird das Duell gegen seinen Ex-Klub BVB verpassen.

„Gegen Dortmund gesperrt zu sein, tut nochmal mehr weh als die ganze Situation ohnehin schon. Ich hatte im Vorwege für Freunde und Familie 15 Tickets besorgt, denn alle wollten bei diesem Spiel unbedingt dabei sein – und jetzt kann ich mit ihnen zusammen das Spiel von der Tribüne aus angucken. Das ist einfach nur bitter und tut mir richtig doll weh. Das ist mein persönlicher Tiefpunkt eines bis hierhin ohnehin verkorksten Jahres 2025“, sagte Pherai im vereinseigenen Interview.

Warum der BVB so eine besondere Rolle in seiner Karriere spielt: Mit 16 Jahren ist er aus seiner Heimat nach Dortmund gewechselt. „Das war ein großer Schritt für mich persönlich, aber auch für meine ganze Familie. Wir hatten es damals nicht so leicht und ich konnte meine Eltern mit der Unterschrift beim BVB auf Anhieb finanziell unterstützen. Das hat unser Leben verändert. Dafür bin ich dankbar und auch ein bisschen stolz, dass ich es beim BVB geschafft habe, in der Bundesliga aufzulaufen“, so der Profi weiter.

Über Umwege den Durchbruch geschafft

Mit Borussia Dortmund hat der HSV-Star viel erlebt, vom Internat über die ersten Trainings, von der Bundesliga über die Champions League. Pherai sagt dazu: „Alle Träume, die ich damals hatte, sind beim BVB wahr geworden – umso mehr tut es jetzt weh, in diesem Spiel nicht dabei sein zu können.“

Für die Dortmunder Profis hatte Pherai allerdings nur ein Profispiel. Die meisten Spiele absolvierte er für die U19 und für die U23. 2021 wurde er für eine Saison an Zwolle verliehen, 2022 folgte dann der feste Wechsel zu Eintracht Braunschweig. Dort machte er in nur einer Saison auf sich aufmerksam, ehe der Hamburger SV ihn verpflichtete.