HSV – BVB: Es droht Mega-Chaos! Dringende Warnung an Fans

Rund um das Volksparkstadion droht am Samstag (15.30 Uhr, Sky) das absolute Verkehrschaos! Wenn der HSV auf Borussia Dortmund trifft, ist Geduld gefragt – denn gleich mehrere Sperrungen, Umleitungen und Demos legen Hamburgs Straßen lahm. Wer zum Topspiel HSV – BVB will, sollte lieber früh losfahren.

HSV – BVB: Elbtunnel komplett dicht

Hauptgrund für das drohende Verkehrschaos ist die Vollsperrung des Elbtunnels. Die A7 wurde ab Freitagabend (22 Uhr) zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen in beide Richtungen gesperrt – und das bis Montagmorgen, 5 Uhr. Grund: neue Verkehrszeichen-Brücken und ein Technik-Test im Tunnel.

Auch interessant: Scouts waren vor Ort! Schnappt der BVB bei diesem Wunderkind zu?

Besonders bitter: Die Auffahrten Bahrenfeld, Volkspark und Stellingen bleiben ebenfalls dicht. Normalerweise nutzen viele HSV-Fans diese Zufahrten, um zu den Stadion-Parkplätzen zu gelangen. Doch es gibt zumindest eine kleine Entlastung: Für Fans mit Parkplätzen Gelb und Weiß bleibt die A7 aus Norden kommend zwischen 12 und 16 Uhr geöffnet.

Nach dem Spiel dürfen sie außerdem über die Abfahrt HH-Volkspark wieder Richtung Norden fahren. Alle anderen müssen mit langen Umwegen leben. Eine der empfohlenen Alternativstrecken führt über die Elbbrücken – doch auch dort droht Stillstand.

Demos verschärfen das Chaos

Denn gleichzeitig finden in der Innenstadt zwei große Demonstrationen statt. Ab 14 Uhr zieht das „Bündnis Palästina“ mit mehreren Tausend Menschen von den Landungsbrücken über die Mönckebergstraße bis hinter den Hauptbahnhof. Die Kundgebung soll bis 20 Uhr dauern – und könnte die Rückfahrt der HSV- und BVB-Fans erheblich erschweren.

Zur gleichen Zeit protestieren rund um Stephansplatz und Binnenalster bis zu 3000 Menschen für die Prüfung eines AfD-Verbots. Beide Demos sorgen für massive Einschränkungen im Innenstadtverkehr – und das mitten im Trubel des Bundesliga-Krachers HSV – BVB.

Als wäre das nicht genug, startet nebenan in der Barclays-Arena ab 20 Uhr die „Let’s Dance“-Live-Tour – ebenfalls mit Tausenden Besuchern. Wer also mit dem Auto plant, muss sich auf eine echte Geduldsprobe einstellen.

Mehr Nachrichten für dich:

Die klare Empfehlung lautet daher: lieber Bahn statt Auto. S- und U-Bahnen fahren regulär und bringen Fans deutlich entspannter ans Ziel – und vielleicht auch schneller wieder nach Hause.