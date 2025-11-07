Vor HSV – BVB: Dortmund feiert große Star-Rückkehr

Nach der bitteren Klatsche (1:4) gegen Manchester City in der Champions League, hat der BVB am Samstag (8. November, 15.30 Uhr) die Chance es wieder besser zu machen. Das Team von Niko Kovac ist beim Aufsteiger aus Hamburg zu Besuch. Nach langer Zeit heißt es wieder: HSV – BVB.

Jetzt ist auch bekannt, welche BVB-Spieler es am Samstag richten sollen. Und es gibt Grund zur Freude. Niko Kovac kann eine große Rückkehr feiern – und lässt einen anderen Star zu Hause.

HSV – BVB: Star wieder dabei

Es sind gute Nachrichten für den BVB. Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, fällt bei Borussia Dortmund neben Julien Duranville nur Niklas Süle aus. Der Innenverteidiger kuriert weiterhin seine Zehenprobleme aus (hier mehr dazu). Heißt im Umkehrschluss: Julian Brandt ist wieder dabei. Der BVB-Star fiel gegen Manchester City zuletzt noch aufgrund von muskulären Problemen aus. Diese sind wohl überwunden.

Der BVB-Star ist zusammen mit der Mannschaft nach Hamburg gereist. Beim letzten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg stand Brandt sogar noch in der Startelf, ob es gegen den HSV erneut so sein wird, ist fraglich. Vermutlich wird der 29-Jährige erst von der Bank starten. Schließlich kündigte Kovac vor dem Spiel selbst an, dass er noch gucken müsse, ob es für Brandt überhaupt reiche. Jetzt herrscht zumindest Klarheit: Er steht im Kader.

Özcan bleibt zu Hause

Wer das allerdings nicht von sich behaupten kann, ist Salih Özcan. Der Mittelfeldspieler ist nicht mit nach Hamburg gereist. Für Özcan ist kein Platz im Kader. Ein herber Nackenschlag für Özcan, der beim Heimspiel zuletzt gegen den FC Augsburg noch auf der Bank Platz nehmen durfte – jetzt reicht es nicht einmal mehr dafür.

Für Özcan könnte es im Januar noch einmal spannend werden. Dann startet das Wintertransferfenster und seine Zukunft scheint aktuell eher fern von Dortmund. Der Blick des BVB richtet sich nun aber voll und ganz auf den HSV. Nach der Niederlage in der Königsklasse, muss nun eine Reaktion her. Und der BVB hat in dieser Saison bislang bewiesen, dass sie es in der Bundesliga können.