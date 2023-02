Hoffenheim – Dortmund: Schiri sorgt für totale Verwirrung – und zieht die Wut der Fans auf sich

Im Spiel Hoffenheim-Dortmund sorgt der Videobeweis erneut für großen Ärger und wirft Fragen auf. Schon in den letzten Wochen führten rätselhafte Schiedsrichter-Entscheidungen zu großen Diskussionen unter den Fußballfans.

Anfang der zweiten Hälfte schaut sich Schiedsrichter Martin Pedersen eine Situation auf dem VAR-Bildschirm an. Seine Entscheidung danach sorgt für große Verwirrungen. Sowohl auf Seiten der TSG als auch auf Seiten von Borussia Dortmund.

Hoffenheim – Dortmund: Möglicher Elfmeter nicht gegeben?

Es läuft die 52. Spielminute. An der rechten Kante des 16-Meter-Raumes des BVB kommt es zu einem Zweikampf zwischen TSG-Innenverteidiger Kevin Akpoguma und BVB-Star Emre Can. Der Dortmunder trifft den Hoffenheimer am Fuß, der daraufhin zum Fallen kommt. Martin Pedersen pfeift Freistoß – sieht das Foul wohl eher außerhalb des Strafraums. Weder vom Gefoulten noch von seinen Teamkollegen gab es große Proteste. Kurz nach der Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz wird der Unparteiische vom Kölner Videokeller an den Monitor gerufen.

Es wird ein mögliches Foulspiel im Strafraum und damit ein möglicher Elfmeter für die TSG überprüft. Die Bilder im Fernsehen eigentlich recht klar: Emre Can trifft Akpoguma kurz vor der Linie im Strafraum am Fuß – die einzig logische Schlussfolgerung: Elfmeter für die Breisgauer. Zur Verwirrung aller fiel die Entscheidung von Schiedsrichter und Videobeweis aber anders aus: Pedersen gab weder Freistoß noch Elfmeter. Warum? Das weiß keiner so wirklich.

Der 37-Jährige hat wohl auf eine Schwalbe des Hoffenheimers reagiert. Wieso es dann aber keinen Freistoß für den BVB, sondern Ballbesitz für Hoffenheim gab, wirft Fragen auf. Alles in allem eine unfassbar kuriose Szene, die weder im Stadion noch vor dem Fernseher wirklich nachvollziehbar ist.

Fans völlig außer sich

Im Netz gibt es derweil große Verwirrung, Wut und Fassungslosigkeit über diese Entscheidung. „Die verwirrendste VAR-Entscheidung ever“, „Wer soll diesen VAR noch verstehen“ oder „Deutsche Schiedsrichter sind so schlecht, ich fasse es nicht“, hieß es in den sozialen Netzwerken. Völlige Ratlosigkeit unter den Fans. So oder so hat der BVB in dieser Situation ordentlich Glück gehabt, es wäre das zwischenzeitliche 1:1 gewesen.

Wie sich der Spielverlauf dann gestaltet hätte, wird keiner mehr erfahren. So freut sich der BVB über weitere drei Punkte und die Tabellenführung. Die könnte morgen allerdings schon wieder Vergangenheit sein. Der FC Bayern empfängt Union Berlin. Platz Zwei gegen Platz Drei.