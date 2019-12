Eklat bei BVB-Gegner! Hoffenheim-Star erhebt schwere Vorwürfe gegen Verein: „Bin so enttäuscht und wütend“

Sinsheim. Eklat kurz vor dem letzten Spiel des Jahres! Der TSG Hoffenheim, die am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund antritt, könnte mächtig Ärger ins Haus gestehen.

Hoffenheim-Star Ishak Belfodil klagt seinen Verein an und erhebt vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund schwerste Vorwürfe. Gegenüber der „Bild“ behauptet der 27-Jährige, die TSG habe ihm eine schwere Knieverletzung verschwiegen und damit seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt.

Borussia Dortmund: Schwere Vorwürfe gegen Gegner Hoffenheim

Am letzten Spiel der vergangenen Saison hatte sich Belfodil das Knie verdreht. Hoffenheims Ärzte, so Belfodil, hätten ihm nach anschließenden MRT-Untersuchungen mitgeteilt, er wäre glimpflich davon gekommen – er könne in spätestens 10 Wochen wieder spielen.

„Ich habe die ganze Sommerpause gearbeitet, ohne einen Tag Urlaub zu nehmen. Da ich laut der Ärzte fit war, war es für mich selbstverständlich zu spielen und der Mannschaft zu helfen“, erklärt Belfodil. Nach einem Rückfall vor dem ersten Pokalspiel in Würzburg wurde er erneut untersucht.

Der Moment der Verletzung von Ishak Belfodil. Foto: imago images / Revierfoto

Trotzdem spielte Ishak Belfodil in allen Partien der ersten fünf Bundesliga-Spieltage. „Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass abrupte Richtungswechsel schwierig waren. Ich konnte mit links nicht schießen“, berichtet er.

Als es gar nicht mehr ginge, ließ er sich auswechseln und auf eigene Faust in Paris operieren. Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss! „Bis zum Vorabend wurde Druck ausgeübt, damit ich mich nicht operieren lasse“, behauptet Belfodil in der „Bild“ vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund.

Nun ist der Stürmer stinksauer auf seinen Arbeitgeber. „Ich kann von Glück reden, dass nicht noch mehr kaputt ging. Man hat meine Karriere leichtsinnig aufs Spiel gesetzt.“

Ishak Belfodil ist stinksauer auf seinen Arbeitgeber. Foto: imago images/eu-images

Belfodil will nie mehr für Hoffenheim spielen: „Ich habe kein Vertrauen mehr“

Für Hoffenheim will er nie wieder spielen. „Ich habe kein Vertrauen mehr. Es besteht für mich keine Basis mehr, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich kann nicht mehr die Spiele von meinen Teamkollegen anschauen. So enttäuscht und wütend bin ich.“

TSG-Manager Alexander Rosen bestreitet gegenüber „Bild“ die Darstellung Belfodils. „Alle medizinischen Behandlungsschritte wurden gemäß höchsten medizinischen Standards wie bei jeder Verletzung eines unserer Spieler einvernehmlich und eng abgestimmt mit Ishak angewendet. Wir haben alle das gemeinsame Interesse einer raschen und vollständigen Heilung und wünschen Ishak dafür alles Gute.“