Hoffenheim – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Tor! Latte! Jetzt gehts rund

Sinsheim. Der letzte Auftritt des Jahrzehnts! Am Freitagabend empfängt Hoffenheim Borussia Dortmund zum Hinrunden- und Jahresabschluss.

Bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund müssen sich die beiden Mannschaften nach anstrengenden Wochen noch einmal zu Höchstleistungen aufraffen. Die „Wundertüte TSG“ hat derzeit zwei Gesichter – kann zuhause gegen Augsburg verliere (2:4), aber auch in München gewinnen (2:1).

Hoffenheim – Borussia Dortmund im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight der Partie und bist über alles auf dem Laufenden. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hoffenheim – Dortmund 0:1 (-:-)

Tore: 0:1 Götze (16.)

Bestätigte Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Baumgartner, B. Hübner, Samassekou, Skov, Rudy, Grillitsch, Geiger, Bebou, Kramaric

Bank: Pentke, Kaderabek, Bicakcic, Stafylidis, Vogt, Adamyan, Akpoguma, Ribeiro, Locadia

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz - Hazard, Götze, Sancho

Bank: Hitz, Piszczek, Morey, Balerdi, Guerreiro, Bruun Larsen, Alcácer, Raschl

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 20.12.2019, 20.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

39.: Hazard mal aus der Distanz - und der kommt gut. Baumann ist mit den Fingerspitzen dran und lenkt den Ball so ab, dass er auf die Latte tippt.

33.: Fast das 2:0! Brandt geht mit zwei Mitspielern Richtung Hoffenheimer Tor, steckt durch auf Hakimi. Der versucht, Baumann auszugucken und scheitert am Schlussmann.

27.: RUMS! Den fälligen Freistoß ballert Skov aus 30 Metern mit aller Gewalt an die Latte. Bürki war da, aber wer weiß, ob er gegen die Granate etwas hätte unternehmen können.

25.: Baumgartner rennt mit Ball so schnell, dass selbst der schnelle Akanji nicht hinterherkommt. Der bedient sich eines Hechtsprungs, um den Hoffenheimer noch festhalten zu können und kriegt dafür Gelb.

20.: Erste Sancho-Aktion! Geschickt von Hummels geht der Engländer in spitzem Winkel auf Baumann zu, vermasselt aber den Abschluss, der am Ende ins Seitenaus geht.

18.: Hummels muss erneut behandelt werden, kriegt jetzt ein fettes Tape an die Hand. Kann der Innenverteidiger so weiterspielen?

16.: TOOOOOOOOOOR für den BVB!

Die Führung für die Gäste! Eine Kombination über das ganze Feld landet am Ende über Hazard und Hakimi bei Götze. Dessen Abschluss rollt auf das Tor zu, wo sich Sebastian Rudy bei seiner eigentlich ziemlich machbaren Klärungs-Aktion selbst verknotet und samt Ball über die Linie rutscht.

15.: Nach einer Ecke von Thorgan Hazard kommt Mats Hummels am ersten Pfosten zu Kopfball, bringt den aber nicht aufs Tor. Stattdessen tut er sich offenbar mächtig die Hand weh. Er muss behandelt werden.

10.: Kaum sag ichs: Hazard erobert den Ball, Hakimi geht steil und spielt flach auf den eingelaufenen Götze. Der trifft jedoch frei vor dem Tor den Ball nicht.

10.: Der BVB versucht erneut, nach Ballgewinnen zackig nach vorne zu spielen. Doch bei den ballbesitz-orientierten Hoffenheimern kommt das nicht allzu oft vor. Und weil auch die Dortmunder Defensive steht, passiert hier nicht sooo viel.

5.: Bebou geht allein auf Bürki zu, der Schweizer ist blitzschnell unten, als der Hoffenheimer flach abschließt. Glanztat – auch wenn anschließend zurecht die Fahne hoch geht.

3.: Hoffenheim formiert sich hinten in einer Viererkette mit Rudy und Skov als Außenverteidigern. Dortmund probiert es mit der (außer phasenweise gegen Leipzig) so erfolgreichen Dreierkette mit den Innenverteidigern Hummels, Akanji, Zagadou.

1. Minute: Und los geht es! Zwayer gibt das Spiel frei, Götze stößt für den BVB an.

20.22 Uhr: Der Gästeblock ist noch ziemlich leer, die Autobahnen um Sinsheim dafür knüppelvoll. Viele Fans berichten, es sei derzeit kein Durchkommen. Bitter für die Dortmunder – der so wichtige Support ihrer Anhänger könnte heute schmaler ausfallen.

20.13 Uhr: Havard Nordtveit scheint sich bei den Hoffenheimern zurückgekämpft zu haben. Nachdem der Ex-Gladbacher in den ersten 15 Spielen mickrige 23 Spielminuten sammelte, kam er beim 2:0 in Köpenick 30 Minuten zum Einsatz und spielt nun sogar von Beginn an.

20.01 Uhr: In einer halben Stunde geht es los. Die Herbstmeisterschaft ist für den BVB angesichts vier Punkten Rückstand auf Leipzig und Gladbach außer Reichweite. Doch ein Sieg zum Abschluss gegen einen in Dortmund äußerst unbeliebten Gegner sollte Anreiz genug sein.

19.37 Uhr: Diese Startelf ist ein deutliches Statement von Lucien Favre. Selbst in Abwesenheit von Marco Reus und bei einem angeschlagenen Jadon Sancho bleibt Paco Alcácer auf der Bank. Der BVB-Coach zieht Mario Götze vor. Mahmoud Dahoud hat es nicht einmal in die Startelf geschafft, dafür sein Positions-Konkurrent Raschl.

19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So laufen die Teams auf:

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Baumgartner, B. Hübner - Samassekou, Skov - Rudy, Grillitsch - Geiger - Bebou, Kramaric

Bank: Pentke, Kaderabek, Bicakcic, Stafylidis, Vogt, Adamyan, Akpoguma, Ribeiro, Locadia

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz - Hazard, Götze, Sancho

Bank: Hitz, Piszczek, Morey, Balerdi, Guerreiro, Bruun Larsen, Alcácer, Raschl

18.55 Uhr: Vor dem Heimspiel gegen den BVB steht der TSG Hoffenheim reichlich Ärger ins Haus. Ein Profi der Hoffenheimer hat nun ausgepackt und äußert schier unglaubliche Vorwürfe. Alle Infos dazu hier >>>

17.54 Uhr: Erfreulich für Fußball-Fans: Das Spiel zwischen dem BVB und der TSG wird nicht nur auf DAZN gezeigt, sondern auch im Free-TV. Das ZDF zeigt das Freitagsspiel ausnahmsweise. Mehr dazu kannst du hier lesen >>>

15.30 Uhr: In fünf Stunden ist Anpfiff. Währenddessen schütteln einige Fans mal wieder den Kopf über Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Beziehungsweise diesmal vor allem über seinen Bruder Willy, der in Dortmund ebenfalls noch bestens bekannt ist. Hier die Gründe erfahren >>

12.14 Uhr: Platzt heute Abend ein Pulverfass? Sollten die BVB-Fans erneut Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp beleidigen, würde eine derzeit zur Bewährung ausgesetze Strafe angewendet. Dann ist es möglich, dass Borussia Dortmund in den kommenden drei Auswärtsspielen in Sinsheim ohne Fananhang auskommen muss. Alle Infos dazu hier >>

Freitag, 20. Dezember, 08.21 Uhr: Matchday! Heute Abend wird es für den BVB ein letztes Mal ernst in diesem Jahr. Um 20.30 Uhr ist Borussia Dortmund bei 1899 Hoffenheim zu Gast. Wir versorgen dich wie gewohnt mit allen Infos.

20.08 Uhr: Kein DAZN-Abo? Das ist an diesem Freitag kein Problem. Zur Freude vieler BVB-Fans wird die letzte Partie des Jahres nämlich live im Free-TV übertragen. Wie du das Spiel verfolgen kannst, haben wir dir hier zusammengetragen >>

17.01 Uhr: Allerdings lässt sich die Statistik auch anders lesen. Im gleichen Zeitraum gab es nie einen Sieg für das Auswärtsteam. In den letzten 6 Jahren gewann siebenmal das Heimteam, die übrigen sieben Duelle endeten unentschieden.

15.50 Uhr: In den ersten Bundesliga-Jahren war die TSG so etwas wie der Angstgegner der Borussia. Gegen keine Mannschaft sah Dortmund so oft schlecht aus wie gegen den ungeliebten Gegner aus dem Südwesten (2 Siege in den ersten 8 Duellen). Das hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. Hoffenheim konnte nur eins der letzten 13 (!) Spiele gegen den BVB gewinnen.

13.30 Uhr: Weiterhin müssen auch Dortmunds Sechser Axel Witsel und Thomas Delaney aussetzen. Der Belgier fehlt weiter aufgrund seines häuslichen Unfalls, Delaney kuriert noch seinen Bänderriss aus der letzten Länderspielpause aus.

12.29 Uhr: Mit neuen Personalproblemen im Gepäck reist der BVB nach Sinsheim. Kapitän Marco Reus fällt aus, Jadon Sancho steht für das Spiel am Freitagabend auf der Kippe. Alle Infos hier >>

Donnerstag, 11.03 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu Hoffenheim gegen Borussia Dortmund! Hier halten wir dich bis zum Anpfiff über alles Wissenswerte auf dem Laufenden und begleiten anschließen das Spiel für dich. Viel Spaß!