Hoffenheim – Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB ohne Reus nach Sinsheim

Sinsheim. Der letzte Auftritt des Jahrzehnts! Am Freitagabend empfängt Hoffenheim Borussia Dortmund zum Hinrunden- und Jahresabschluss.

Bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund müssen sich die beiden Mannschaften nach anstrengenden Wochen noch einmal zu Höchstleistungen aufraffen. Die „Wundertüte TSG“ hat derzeit zwei Gesichter – kann zuhause gegen Augsburg verliere (2:4), aber auch in München gewinnen (2:1).

Hoffenheim – Borussia Dortmund im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight der Partie und bist über alles auf dem Laufenden. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hoffenheim – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-----------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Skov - Rudy, Grillitsch - Geiger - Bebou, Kramaric

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Dahoud, Guerreiro - Brandt - Hazard, Alcácer

-----------------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 20.12.2019, 20.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

-----------------

17.01 Uhr: Allerdings lässt sich die Statistik auch anders lesen. Im gleichen Zeitraum gab es nie einen Sieg für das Auswärtsteam. In den letzten 6 Jahren gewann siebenmal das Heimteam, die übrigen sieben Duelle endeten unentschieden.

15.50 Uhr: In den ersten Bundesliga-Jahren war die TSG so etwas wie der Angstgegner der Borussia. Gegen keine Mannschaft sah Dortmund so oft schlecht aus wie gegen den ungeliebten Gegner aus dem Südwesten (2 Siege in den ersten 8 Duellen). Das hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. Hoffenheim konnte nur eins der letzten 13 (!) Spiele gegen den BVB gewinnen.

13.30 Uhr: Weiterhin müssen auch Dortmunds Sechser Axel Witsel und Thomas Delaney aussetzen. Der Belgier fehlt weiter aufgrund seines häuslichen Unfalls, Delaney kuriert noch seinen Bänderriss aus der letzten Länderspielpause aus.

12.29 Uhr: Mit neuen Personalproblemen im Gepäck reist der BVB nach Sinsheim. Kapitän Marco Reus fällt aus, Jadon Sancho steht für das Spiel am Freitagabend auf der Kippe. Alle Infos hier >>

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Donnerstag, 11.03 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu Hoffenheim gegen Borussia Dortmund! Hier halten wir dich bis zum Anpfiff über alles Wissenswerte auf dem Laufenden und begleiten anschließen das Spiel für dich. Viel Spaß!