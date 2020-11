Hertha BSC – Borussia Dortmund: Aufstellungen da! Mit dieser Entscheidung überrascht Favre

Berlin. Die Länderspielpause ist vorbei! Im Topspiel des 8. Spieltags heißt es am Samstagabend: Hertha BSC gegen Borussia Dortmund.

In der Hauptstadt bei Hertha BSC will Borussia Dortmund eine Reaktion auf die knappe Niederlage vor zwei Wochen gegen den FC Bayern München zeigen. Doch auch der Tabellenzwölfte ist motiviert und hofft auf Punkte gegen Schwarzgelb.

Hertha BSC – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 21.11.2020, 20:30 Uhr

Samstag, 21.11.2020, 20:30 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Aufstellungen:

Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Cunha

Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Cunha Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can, Dahoud - Reus, Brandt - Haaland

Hertha BSC - Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: -

20.03 Uhr: Wie der BVB bekanntgibt, steht Thomas Delaney heute verletzungsbedingt nicht im Kader. Er habe einen Schlag auf die Wade bekommen.

19.32 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Favre überrascht mit seiner taktischen Herangehensweise und setzt auf viele defensiv ausgerichtete Spielertypen. Youngster Moukoko sitzt zunächst auf der Bank.

Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Cunha Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can, Dahoud - Reus, Brandt - Haaland

17.54 Uhr: Auch die Defensive des BVB dürfte den Gastgebern heute nicht viel Hoffnung auf einen Treffer machen. Die Zahlen der schwarzgelben Abwehr sprechen für sich: Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre verzeichnet die beste Zweikampfquote der Liga und die ligaweit wenigsten zugelassenen Torschüsse.

Samstag, 21. November, 09.19 Uhr: Matchday für die Borussia! Wie werden die Schwarzgelben aus der Länderspielpause kommen?

17.49 Uhr: Ein BVB-Kicker könnte morgen tatsächlich einen neuen Rekord aufstellen. Der gerade erst 16 Jahre alt gewordene Youssoufa Moukoko, der als eines der größten Talente im weltweiten Fußball gilt, steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Kader für die morgige Partie. Setzt Favre auf den Youngster, wäre dieser der jüngste je eingesetzte Bundesligaspieler.

BVB-Top-News:

16.01 Uhr: Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern will der BVB eine Reaktion zeigen und gegen den Tabellenzwöften gewinnen. Doch Vorsicht: Die „alte Dame“ zeigte sich in Spielen gegen Top-Teams in dieser Saison bissig. Sowohl RB Leipzig als auch die Bayern hatten Probleme mit der Mannschaft von Bruno Labbadia. Laut ihm hatten diese beiden Partien aus Sicht der Berliner nur ein Makel: „Dass wir keine Punkte geholt haben.“ Wird es gegen den BVB besser laufen?

Die vergangenen 5 Duelle:

Borussia Dortmund 1:0 Hertha BSC

06.06.2020 (Bundesliga)

1:0 Hertha BSC 06.06.2020 (Bundesliga) Hertha BSC 1:2 Borussia Dortmund

30.11.2019 (Bundesliga)

30.11.2019 (Bundesliga) Hertha BSC 2:3 Borussia Dortmund

16.03.2019 (Bundesliga)

16.03.2019 (Bundesliga) Borussia Dortmund 2:2 Hertha BSC

27.10.2018 (Bundesliga)

27.10.2018 (Bundesliga) Hertha BSC 1:1 Borussia Dortmund

19.01.2018 (Bundesliga)

Freitag, 20. November, 14.20 Uhr: Hallo, endlich wieder Bundesliga! Die Länderspielpause ist vorbei und Borussia Dortmund reist zum Auswärtsspiel gegen Hertha BSC in die Hauptstadt. Ob der BVB einen Dreier mit nach Hause nehmen kann, zeigt sich morgen ab 20.30 Uhr. Wir berichten live!