Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Sancho und Hazard eiskalt - 2:0 für den BVB!

Berlin. Endspiel für Lucien Favre? Am Samstag empfängt Hertha Borussia Dortmund – und der BVB muss dringend raus aus der Krise.

Gewinnt auch Hertha gegen Borussia Dortmund, wird die Luft für Trainer Lucien Favre äußerst dünn. Schon jetzt wackelt der Stuhl des Schweizers, nach zuletzte drei Spielen ohne Sieg muss eine Trendwende her.

Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Alle Highlights zum Spiel Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker!

Startaufstellungen:

Hertha BSC: Kraft - Rekik, Stark, Boyata, Mittelstädt - Skjelbred, Grujic - M. Wolf, Darida, Lukebakio - Selke

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hertha BSC – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 30.11.2019, 15.30 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Schiedsrichter: Sven Jablonski

20' Hummels hält Lukebakio: Gelb! Zuvor hatte auch Darida für ein hartes Einsteigen gegen Reus Gelb gesehen.

19' Fast das 3:0! Kraft verhindert den endgültigen Knock-Out durch Akanji.

Toooooor für den BVB!

16' Was ist denn hier los! Hakimi legt flach nach innen und da ist Thorgen Hazard zur Stelle und schieb elegant zum 2:0 für die Borussia ein! Start nach Maß für die Favre-Elf!

Tooooor für den BVB!

15' Jadon Sancho bringt den BVB in Führung. Ein tollen Pass von Julian Brandt verwertet Sancho eiskalt zum 1:0.

10' Vor dem Spiel bedankte sich die Ostkurve beim entlassenen Coach Ante Covic. "Ante bleibt Herthaner!"

4' Grujics Ellenbogen landet im Gesicht von Guerreiro. Schiedsrichter Jablonski zückt Geld. Wenig später kriegt Hazard Boyatas Ellenbogen im Gesicht ab. Der BVB muss hier ordentlich einstecken in einem unruhigen Spiel.

3' Stark bringt Keeper Kraft in Bredouille. Der kann in höchster Not klären.

2' Hertha versucht früh den BVB unter Druck zu setzen. Derweil hat RB Leipzig in Paderborn einen Blitzstart hingelegt. 2:0 steht es nach vier Minuten.

1' Der BVB stößt an.

15.24 Uhr: Auch BVB-Manager Michael Zorc äußerte sich vor dem Spiel bei Sky. "Wir können die Situation gut einordnen: wir haben große Leistungsschwankungen, von Spiel zu Spiel und teils innerhalb eines Spiels. Das müssen wir ändern. Damit wollen wir heute anfangen."

Lucien Favre gebe sich dazu kämpferisch. Auf die Frage, ob Favre der richtige Mann dazu ist, erklärte Zorc: "Wir werden das versuchen."

15.19 Uhr: Die Bundesliga habe ihm gefehlt, sagt Jürgen Klinsmann im Sky-Interview. "Ich hatte sie auch zuhause live am Fernsehen." Jetzt sei eine besondere Situation entstanden, in der eingesprungen ist. "Ich kenne den Klub ganz gut."

15.07 Uhr: Neben Paco Alcacer (Risswunde am Knie) fällt auch Julian Weigl aus. Ihn plagen muskuläre Probleme. Ebenso fehlen die Langzeitverletzten Jacob Bruun Larsen und Thomas Delaney.

14.54 Uhr: Bei Hertha BSC setzt Neu-Trainer Jürgen Klinsmann auf Lukebakio und Selke in der Offensive. BVB-Schreck Kalou, der letzte Saison viermal gegen Dortmund traf, sitzt wie Ibisevic erstmal draußen.

14.45 Uhr: Die BVB-Bank: Hitz - Dahoud, Götze, Schulz, Balerdi, Morey, Piszczek, Schmelzer, Raschl. Mit Raschl, Balerdi und Morey sind gleich drei Talente an Bord. Paco Alcacer fehlt dagegen.

14.42 Uhr: Die Aufstellung des BVB ist draußen. Und Lucien Favre geht volles Risiko. Mit Brandt, Sancho, Reus, Hazard und dazu Hakimi und Guerreiro setzt er auf eine offensive Aufstellung. Wie sich Hakimi und Guerreiro letztlich positionieren, wird spannend sein zu sehen. Es könnte dabei auf eine Dreier-Abwehrkette mit Akanji, Hummels und Zagadou hinauslaufen, Hakimi und Guerreiro würden dann über die Flügel Druck machen.

Samstag, 10.30 Uhr: BVB-Youngster Jadon Sancho stand zuletzt im Fokus der Kritik. Durch mehrere Undiszipliniertheiten hegen die Fans den Verdacht, der Engländer wolle sie wie einst Dembele wegstreiken. Als ein Twitter-User diesen Verdacht äußert, rechnet er nicht damit, dass Jadon Sancho persönlich reagiert. >>> Hier liest du seine Antwort.

22.20 Uhr: Schlechte Kunde für die BVB-Fans aus Gelsenkirchen: Der Erzrivale hat Union geschlagen, rückt auf Rang 2 vor und ist an diesem Spieltag nicht einzuholen.

21.14 Uhr: Die jüngste Bilanz des BVB gegen Hertha: In den letzten zehn Duellen gab es fünf Siege, vier Remis und nur eine Niederlage.

18.40 Uhr: In die von der Öffentlichkeit geführte Trainer-Debatte will BVB-Sportdirektor Michael Zorc nicht einsteigen. Im Gegenteil! Vor dem Gastspiel in Berlin stärkt der 57-Jährige dem Schweizer den Rücken. Alle Zorc-Aussagen liest du hier >>

17.11 Uhr: Borussia Dortmund und vor allem Trainer Lucien Favre stehen in Berlin mächtig unter Druck. Zuletzt schwankte die Form des Meisterschafts-Anwärters extrem – nach desaströsen Auftritten in München (0:4) und gegen Paderborn (3:3) gab es am Mittwoch auch eine Niederlage beim FC Barcelona (1:3). Jetzt muss dringend ein Erfolgserlebnis her.

Freitag, 29. November, 16.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Spiel Hertha - Borussia Dortmund. Hier begleiten wir die Partie für dich und versorgen dich bis zum Anpfiff mit allen relevanten Informationen.