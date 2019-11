Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Endspiel für Favre?

Berlin. Endspiel für Lucien Favre? Am Samstag empfängt Hertha Borussia Dortmund – und der BVB muss dringend raus aus der Krise.

Gewinnt auch Hertha gegen Borussia Dortmund, wird die Luft für Trainer Lucien Favre äußerst dünn. Schon jetzt wackelt der Stuhl des Schweizers, nach zuletzte drei Spielen ohne Sieg muss eine Trendwende her.

Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Alle Highlights zum Spiel Hertha – Borussia Dortmund im Live-Ticker!

Mögliche Startaufstellungen:

Hertha BSC: Kraft - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Maier, Grujic - M. Wolf, Darida, Kalou - Selke

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, N. Schulz - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hertha BSC – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 30.11.2019, 15.30 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Schiedsrichter: Sven Jablonski

18.40 Uhr: In die von der Öffentlichkeit geführte Trainer-Debatte will BVB-Sportdirektor Michael Zorc nicht einsteigen. Im Gegenteil! Vor dem Gastspiel in Berlin stärkt der 57-Jährige dem Schweizer den Rücken. Alle Zorc-Aussagen liest du hier >>

17.11 Uhr: Borussia Dortmund und vor allem Trainer Lucien Favre stehen in Berlin mächtig unter Druck. Zuletzt schwankte die Form des Meisterschafts-Anwärters extrem – nach desaströsen Auftritten in München (0:4) und gegen Paderborn (3:3) gab es am Mittwoch auch eine Niederlage beim FC Barcelona (1:3). Jetzt muss dringend ein Erfolgserlebnis her.

Freitag, 29. November, 16.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Spiel Hertha - Borussia Dortmund. Hier begleiten wir die Partie für dich und versorgen dich bis zum Anpfiff mit allen relevanten Informationen.