Fans packt das Grauen – DFB mit Verkündung vor Heidenheim – BVB

Borussia Dortmund schielt nach einem soliden Start in die neue Saison auf den nächsten Dreier. Im Spiel Heidenheim – BVB (Samstag, 13. September, 15.30 Uhr) ist ein Auswärtssieg für Schwarz-gelb Pflicht, will man den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten.

Nun hat der DFB vor der Partie Heidenheim – BVB eine wichtige Entscheidung getroffen. Den Fans von Borussia Dortmund packt bereits jetzt das Grauen. Davon werden sie gar nicht begeistert sein.

Zwayer pfeift Heidenheim – BVB

Felix Zwayer hat eine starke Saison hinter sich. Der gebürtige Berliner durfte ganze 42 Pflichtspiele leiten, darunter Partien in der Champions League und der Klub-WM, aber auch bei Spielen in der Saudi Pro League und der Nations League war Zwayer im Einsatz. Die Belohnung folgte zum Saisonende: Der 42-Jährige durfte das Europa-League-Finale zwischen den Tottenham Hotspurs und Manchester United pfeifen.

Nun folgt der erste Einsatz in der neuen Saison mit Beteiligung von Borussia Dortmund. Denn wie der DFB am Donnerstag (11. September) bekannt gegeben hat, wird Zwayer mit der Spielleitung des Duells Heidenheim – BVB beauftragt. Trotz einer starken Vorsaison dürfte das vielerorts für wenig Begeisterung sorgen.

Gute BVB-Bilanz

Denn Zwayers Verwicklung im Wettskandal um Robert Hoyzer haben viele Fußball-Fans bis heute nicht vergessen – vor allem dann, wenn der Berliner mit fragwürdigen Entscheidungen in die Kritik gerät. Dem 42-Jährigen wird also daran gelegen sein, im Spiel Heidenheim – BVB eine fehlerfreie Leistung an den Tag zu legen.

Unter seiner Leitung konnte der BVB in der vergangenen Saison jedoch glänzen. Sowohl beim Heimauftakt gegen Eintracht Frankfurt als auch beim Auswärtsspiel in Freiburg konnte Borussia Dortmund jeweils dreifach punkten. Ein gutes Omen für das Spiel in Heidenheim?