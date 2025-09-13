Heidenheim – BVB: Verletzungs-Horror für Neuzugang

Bereits vor der Partie gegen Heidenheim traf BVB-Coach Niko Kovac ein bitterer Doppelschlag. Neuzugang Aaron Anselmino und Kreativspieler Julian Brandt fehlten verletzungsbedingt.

Besonders bitter ist dabei der Ausfall des Dortmunder Neuzugangs Anselmino. Schließlich ist er geholt worden, um die Verletzungssorgen in der Innenverteidigung zu beheben – und jetzt fällt er selbst aus. Doch während des Spiels folgte dann ein weiterer Verletzungs-Horror.

Heidenheim – BVB: Verletzung trübt das Spiel

Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle – allesamt BVB-Verteidiger, die schon seit Längerem ausfallen. Daher kam die Verletzung von Anselmino vor der Partie gegen Heidenheim besonders ungelegen. Wie der BVB vor der Partie mitteilte, hat Anselmino mit muskulären Problem zu kämpfen. Mit Julian Brandts Ausfall, aufgrund einer Hand-OP, war der Doppelschlag dann perfekt. Immerhin: Im Mittelfeld ist Schwarz-Gelb deutlich besser besetzt.

+++ Vor Heidenheim – BVB: Rückschlag für Kovac – Jetzt wird es richtig bitter +++

Richtig heftig wurde es jedoch auf der Gegenseite: Der FC Heidenheim musste schon früh im Spiel einen echten Verletzungs-Horror um einen Neuzugang verkraften.

Pacarada startet bitter ins neue Abenteuer

Leart Pacarada wurde unter sichtlichen Schmerzen bereits in der siebten Minute ausgewechselt. Besonders bitter: Pacarada war erst wenige Tage vor dem Deadline Day verpflichtet worden. Der Linksverteidiger feierte damit sein Debüt für Heidenheim.

Hier mehr News für dich:

Und dieses endete in einer Katastrophe. Ohne Fremdeinwirkung knickte Pacarada plötzlich um – und es traf das Knie des 30-Jährigen hart. Bekanntermaßen ist das Knie für Fußballer immer eine kritische Stelle. Schnell war klar: Pacarada kann nicht weitermachen und wurde mit Unterstützung von Betreuern humpelnd vom Platz begleitet. Für Heidenheim und Pacarada ein Abenteuer, welches direkt mit einem harten Dämpfer startete.