Star-Sorgen vor Heidenheim – BVB! Kovac macht es offiziell

Borussia Dortmund hat das dritte Bundesliga-Spiel der Saison vor der Brust. Im Duell Heidenheim – BVB gilt Schwarz-gelb als klarer Favorit, alles andere als ein Auswärtssieg wäre ein herber Rückschlag.

Wenige Tage vor der Begegnung Heidenheim – BVB hat Trainer Niko Kovac nun jedoch schlechte Nachrichten für alle Fans von Borussia Dortmund. Dieser Star-Spieler wird dem Revierklub wohl nicht zur Verfügung stehen.

Brandt-Ausfall vor Heidenheim – BVB wahrscheinlich

Dass Julian Brandt die Länderspielpause nutzen würde, um sich einer aufgeschobenen Hand-OP zu unterziehen, war bekannt (hier mehr dazu). Ob der 29-Jährige zum Spiel Heidenheim – BVB allerdings wieder fit sein würde, das stand bis zuletzt noch in den Sternen. Am Donnerstag (11. September) gab Trainer Niko Kovac nun ein Status-Update – und macht den Dortmunder Fans wenig Hoffnungen.

Auch interessant: Kovac hat’s gesehen! Drei BVB-Stars setzen Ausrufezeichen – einer überhaupt nicht

„Er war jetzt noch nicht beim Training dabei. Da müssen wir schauen, ob es für das Wochenende reicht. Ich schätze eher nicht“, so Kovac. Klingt also danach, als müsste Borussia Dortmund auf seine Nummer zehn verzichten. Bitter, schließlich hatte Brandt zuvor einen guten Start in die Saison erwischt und beim Unentschieden auf St. Pauli sogar selbst getroffen.

Zeitnahe Rückkehr erwartet

Am Ende macht Trainer Kovac allerdings auch deutlich, dass es mit einer Rückkehr von Brandt nicht allzu lange dauern dürfte: „In der kommenden Woche wird er sicherlich im Mannschaftstraining dann auch wieder mit dabei sein.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Alternativen für den noch verletzten Brandt stehen Kovac jedenfalls genügend zur Verfügung. Carney Chukwuemeka, Pascal Groß oder Felix Nmecha, die zuletzt allesamt auf der Bank saßen, dürften sich nun berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen.