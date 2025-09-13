Nach Heidenheim – BVB folgt die Mega-Ansage: „Ziel ist es, Meister zu werden“

Es war ein Spiel ohne viel Spannung. Borussia Dortmund ließ Heidenheim im dritten Spieltag der ersten Bundesliga kaum eine Chance, auch nur an einen Punktgewinn zu glauben. Ein entscheidender Schlüsselmoment: die rote Karte gegen Budu Zivzivadze.

Ab diesem Moment übernahm der BVB gegen Heidenheim die Kontrolle und brachte einen wichtigen 2:0-Sieg nach Hause. Ein Spiel, das in einem BVB-Star besondere Emotionen hervorrief und zu einer unerwarteten Ansage nach Abpfiff führte.

Nach Heidenheim-Partie: BVB-Star träumt von Meisterschaft

Serhou Guirassy und Maxi Beier hießen die Matchwinner in der Partie gegen Heidenheim. Jener Beier, der die Fans nach dem Spiel zum Träumen brachte – und Kovac ins Grübeln. Beier, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0 einschob, sorgte nach Abpfiff noch einmal besonders für Aufsehen.

„Unser Ziel ist es, Meister zu werden“, sagte Beier nach der Partie an den Mikrofonen. Eine Mega-Ansage, die die BVB-Fans zum Träumen bringt. Denn es handelt sich um Worte, die vor der Saison aus den Reihen des BVB bislang nicht zu hören waren.

Kovac fassungslos

Zunächst wurde Kapitän Gregor Kobel auf die Aussage von Beier angesprochen. Der BVB-Keeper antwortete verwundert: „Hat er das gesagt?“ Am deutlichsten war die Verwunderung jedoch Coach Niko Kovac anzumerken: „Hat er das gesagt? Ich weiß nicht, ob er in der Halbzeitpause etwas getrunken hat“, sagte Kovac sichtlich erstaunt. „Wir waren 25 Punkte hinter dem FC Bayern, 13 Punkte hinter Leverkusen. Wir müssen den Ball flach halten.“

Damit wies Kovac auf den Rückstand der vergangenen Saison hin, den der BVB auf die Spitze hatte. Für den BVB-Coach ist der Wunsch von Beier somit noch fern. Die Fans von Borussia Dortmund werden sich über die Worte Beiers aber mit Sicherheit freuen – große Ambitionen, die bei den Anhängern willkommen sind.