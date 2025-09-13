Vor Heidenheim – BVB: Rückschlag für Kovac – Jetzt wird es richtig bitter

Der BVB steht am Samstagmittag (13. September) gegen Heidenheim vor einem entscheidenden Spiel. Schließlich hatte Schwarz-Gelb einen enttäuschenden Bundesliga-Start und den Auftakt gegen St. Pauli verpatzt (3:3). Gegen Union Berlin (3:0) konnte das Team von Niko Kovac aber reagieren und einen wichtigen Sieg feiern.

Das Spiel gegen Heidenheim ist daher wegweisend, um die Saison in die richtige Richtung zu lenken. Doch kurz vor Anpfiff ist klar: Kovac muss einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Heidenheim – BVB: Verletzungssorgen für Kovac

Die aktuellen Verletzungssorgen ziehen sich für den BVB schon durch die gesamte Saison – und das, obwohl sie noch kaum begonnen hat. Besonders die Abwehr hat es schwer getroffen. Nico Schlotterbeck und Emre Can konnten die Saisonvorbereitung gar nicht erst im Mannschaftstraining absolvieren und dann verletzte sich auch noch Niklas Süle schwer.

Um dem entgegenzuwirken, verstärkte sich der BVB in der Defensive und verpflichtete Aaron Anselmino vom FC Chelsea. Der 20-Jährige debütierte direkt gegen Union Berlin, wo er mit einer herausragenden Leistung auf sich aufmerksam machte. Doch nun der Schock für Kovac: Anselmino fällt verletzt aus – und er ist nicht der einzige Spieler.

Doppelschlag für Kovac

Wie die „Ruhr Nachrichten“ bereits am Freitag vermuteten, war Aaron Anselmino nicht mit dem Team nach Heidenheim gereist. Nun folgt die offizielle Bestätigung des BVB: Anselmino fällt aufgrund muskulärer Probleme aus.

Doch die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Auch in der Offensive muss Kovac einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Julian Brandt wird gegen Heidenheim ebenfalls fehlen. Der Offensivspieler unterzog sich kürzlich einer Hand-Operation. Vor der Partie kündigte Kovac noch an: „Bei Julian Brandt müssen wir schauen, ob es bis zum Wochenende reicht.“ Doch jetzt steht fest: Auch Brandt ist nicht Teil des Kaders. Ein bitterer Doppelschlag für Kovac und den BVB.