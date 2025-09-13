Heidenheim – Borussia Dortmund sendet klares Signal! Hat sich der BVB verzockt?

Borussia Dortmund konnte gegen Heidenheim einen durchaus positiven Saisonstart untermauern. Während Schwarz-Gelb nur mit einem Unentschieden in die Saison gestartet war, folgten gegen Union Berlin und jetzt in Heidenheim zwei Siege in Folge.

Eine positive Bilanz für Borussia Dortmund. Doch der Erfolg gegen Heidenheim liefert auch einen deutlichen Beweis: Hat sich der BVB auf dem Transfermarkt verzockt?

Heidenheim – Borussia Dortmund nur in eine Richtung

Die Partie gegen den FC Heidenheim hatte einen klaren Schlüsselmoment: Der frühe Platzverweis von Budu Zivzivadze. Der Startschuss für den BVB in ein positives Wochenende.

Serhou Guirassy in der 33. Minute und Maxi Beier in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgten für den letztendlich entscheidenden Doppelschlag. Ein wichtiger 2:0 Erfolg für den BVB, der aber auch ein Problem aufgezeigt hat. In der Startelf des BVB war kein einziger Neuzugang. Spricht das jetzt schon für einen vergeigten Transfersommer?

Bellingham und Chukwuemeka nur von der Bank

Eines ist klar: Dass kein Neuzugang gestartet ist, hat auch einen bitteren Hintergrund. Denn mit Aaron Anselmino hätte ein neuer Spieler mit Sicherheit gestartet. Doch vor der Partie gegen Heidenheim kam die bittere Nachricht, dass der Innenverteidiger verletzt ausfällt. Außerdem fehlt mit Fabio Silva ein weiterer Neuzugang verletzungsbedingt. Ein Transfer, der bei den BVB-Fans allerdings generell viele Fragen aufwirft. Schließlich ist es nicht üblich, einen verletzten Spieler zu verpflichten, bei dem sein Comeback noch unklar ist.

Mit Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka saßen aber zwei weitere Neuverpflichtungen nur auf der Bank. Schließlich sind das zwei große Transfers, für die der BVB tief in die Tasche gegriffen hat – doch Kovac zählte gegen Heidenheim nicht auf sie. Während bei Chukwuemeka Fragezeichen bezüglich seines Fitnesszustands bestehen und nicht klar ist, ob er 90 Minuten spielen kann, ist Bellingham eigentlich fit.

Ein klares Zeichen von Kovac, dass er mit den Neuverpflichtungen noch nicht zufrieden ist? Schließlich griff der BVB-Coach gegen Heidenheim lieber auf das Bekannte zurück. Bellingham und Chukwuemeka kamen erst in der 65. Minute auf den Platz, als der Sieg praktisch nicht mehr in Gefahr war. Klar ist: Die Saison ist noch frisch und die Neuzugänge haben noch genug Zeit, sich einzuspielen – dennoch scheint der BVB keine Spieler verpflichtet zu haben, die eine sofortige Hilfe sind.