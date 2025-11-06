Wichtige DFB-Entscheidung vor Hamburger SV – Borussia Dortmund gefallen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat entschieden: Für das kommende Pflichtspiel zwischen Hamburger SV – Borussia Dortmund leitet Schiedsrichter Tobias Reichel das Match.

Damit steht fest: Beim Spiel Hamburger SV – Borussia Dortmund übernimmt Reichel die Hauptverantwortung auf dem Platz. Der DFB zieht mit dieser Entscheidung klare Linie – und vertraut damit einem Referee mit solider Bilanz.

Hamburger SV – Borussia Dortmund: DFB-Entscheidung gefallen

Tobias Reichel, Jahrgang 1985, ist seit 2021 Schiedsrichter der Bundesliga. Er brachte es bislang auf über 50 Einsätze in der höchsten deutschen Liga. Bei Begegnungen mit dem Hamburger SV stand er laut Statistiken bislang neunmal im Einsatz. Gleichzeitig weist seine Bilanz bei Spielen mit Borussia Dortmund als Beteiligtem zwar geringere Häufigkeit auf, sie bleibt aber Teil des Profils. In den Partien Hamburger SV – Borussia Dortmund gilt seine Ausgewogenheit als Vorteil.

Das Schiedsrichter-Team bei dieser Begegnung lautet wie folgt: Tobias Reichel wird unterstützt von den Assistenten Christian Bandurski und Marcel Unger, dem Vierten Offiziellen Richard Hempel sowie dem Video-Assistenten Johann Pfeifer.

Hamburger SV – Borussia Dortmund: Schwerpunkt der Partie

In seiner Laufbahn geriet Reichel nur selten negativ in den Fokus – etwa als im Duell TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg ein von ihm gegebener Handelfmeter später als Fehlentscheidung eingestuft wurde. In jener Situation stand auch der VAR im Blickpunkt, was zeigt, wie sensibel Entscheidungen heute analysiert werden.

Reichel selbst bekennt sich ausdrücklich zur Unterstützung durch den VAR – er sieht im Video-System eine Chance, Entscheidungen transparenter und klarer zu gestalten. Beim Spiel Hamburger SV – Borussia Dortmund (hier mehr) dürfte also auch die Abstimmung zwischen Hauptschiedsrichter und Video-Assistent ein wichtiger Faktor sein.

Die Bilanz von Reichel bei Begegnungen des HSV zeigt, dass in neun Fällen Spiele unter seiner Leitung standen – seine Quote bei Borussia-Dortmund-Spielen ist geringer dokumentiert. Dennoch: Keine Hinweise deuten auf eine einseitige Ausrichtung hin – seine Ausgeglichenheit erhöht das Vertrauen in die Spielleitung.

Mit Tobias Reichel als Schiedsrichter beim Hamburger SV – Borussia Dortmund erwartet das Publikum eine Leitung durch einen erfahrenen Mann, der sowohl die Liga kennt als auch den Einsatz von VAR-Technologie befürwortet. Die Verantwortlichen beim DFB setzen damit auf Beständigkeit – und legen zugleich Wert auf die moderne Unterstützung von Entscheidungen im Fußball.