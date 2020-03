Gladbach – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wer gewinnt das Borussen-Duell?

Das Topspiel am 25. Bundesliga-Spieltag heißt Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Gladbach und Dortmund geht es für beide Teams darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren.

Gladbach – Dortmund im Live-Ticker

Kann der BVB den nächsten Sieg einfahren? Oder kassiert die Mannschaft von Trainer Lucien Favre einen Rückschlag?

Alle Infos zum Spiel Gladbach – Dortmund im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------

Gladbach – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-----------------

-----------------

Mögliche Aufstellungen:

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Neuhaus, Zakaria – Hofmann, Stindl, Thuram – Plea

Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Brandt, Haaland, Sancho

-----------------

14.08 Uhr: Borussia Dortmund fährt mit einer Menge Respekt nach Gladbach. „Die Gladbacher spielen eine super Saison“, sagt Sportdirektor Michael Zorc: „Wir sind also gewarnt.“ Und auch Trainer Lucien Favre weiß: „Die beiden Spiele gegen Gladbach in dieser Saison waren sehr eng. Die Gladbacher machen es in dieser Saison sehr gut. Es wird ein schwieriges Spiel.“

11.56 Uhr: Der BVB fand nach dem Pokal-Aus in Bremen und der 3:4-Pleite in Leverkusen zurück in die Erfolgspur. Die vergangenen drei Ligaspiele gewann Dortmund 4:0 gegen Eintracht Frankfurt, 2:0 in Bremen und 1:0 gegen Freiburg. Auch die Gladbacher sind gut in Form. Seit dem 0:2 auf Schalke zum Rückrunden-Auftakt hat die Fohlen-Elf kein Spiel mehr verloren.

9.39 Uhr: Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Jahren zum großen Angstgegner für Borussia Mönchengladbach. Der BVB gewann die vergangenen zehn Spiele gegen Gladbach. Die beiden Partien in dieser Saison waren allerdings sehr hart umkämpft. Und selbst viele BVB-Fans mussten anschließend eingestehen, dass die Gladbacher das etwas bessere Team waren. In der Liga gewann Dortmund das Hinspiel 1:0. Im Pokal siegte der BVB in der 2. Runde mit 2:1.

Freitag, 6. März, 8.09 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.