Gladbach – Borussia Dortmund: Trainer-Thema tabu! „Es spielt nicht Rose gegen Terzic“

Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund. Das Viertelfinale des DFB-Pokal hält jede Menge brisante Geschichten bereit.

Wer macht bei Gladbach – Dortmund einen weiteren Schritt Richtung Berlin und Titelgewinn?

Gladbach – Borussia Dortmund: Gewinnt der BVB gegen seinen zukünftigen Trainer?

Im Fokus wird vor allem auch Marco Rose stehen. Der Noch-Gladbach-Trainer heuert im Sommer bei Borussia Dortmund an. Ob er es schafft, seinen zukünftigen Klub rauszuhauen, erfährst du im Live-Ticker von DER WESTEN.

>>> Borussia Dortmund endlich wieder in der Spur – doch nun droht den Schwarzgelben DAS

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lazaro, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea

Dortmund: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, Sancho - Haaland

15.10 Uhr: Während Gladbach gegen Leipzig eine Last-Minute-Pleite hinnehmen musste, gewann Borussia Dortmund zu Hause gegen Bielefeld mit 3:0. Besonders hervor stach ein BVB-Star, der lange einen schweren Stand hatte und auch eine Gladbacher Vergangenheit hat >>>

14.16 Uhr: Natürlich gehörte das Trainer-Thema auch zu den Fragen auf der Pressekonferenz des BVB. Chefcoach Edin Terzic wird im Sommer als Co-Trainer unter Rose agieren. Doch so wirklich Lust darüber zu reden, hatte Terzic nicht. Persönlich habe er seinen zukünftigen Cheftrainer noch nicht kennen gelernt.

Ohnehin gelte morgen: „Es spielt nicht Marco Rose gegen Edin Terzic, sondern Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund“, erklärte Terzic. „Deshalb“, so Terzic' Aufforderung, „lasst uns einfach über diese beiden Mannschaften sprechen.“

13.41 Uhr: Allen voran natürlich die Nachricht, dass Marco Rose im kommenden Sommer die Seiten wechseln wird sorgt für ein Beben. Und auch sportlich ging es für beide Teams anschließend in die genau entgegengesetzte Richtung. Während Borussia Dortmund wieder in der Spur zu sein scheint, kassierten die Fohlen zuletzt drei Niederlagen in Folge.

13.03 Uhr: Vor wenigen Wochen trafen die beiden Mannschaften noch in der Liga aufeinender. Damals gewann Gladbach mit 4:2. Seitdem hat sich jedoch einiges getan bei beiden Vereinen.

Montag, 1. März, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Ticker für das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Gladbach und Dortmund. Wer sichert sich das Ticket für die Runde der letzten vier?